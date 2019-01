Český Těšín, Praha - Bývalý místostarosta Českého Těšína a podnikatel Marian Kuś obvinil vysokého funkcionáře a moravskoslezského šéfa ČSSD Lubomíra Zaorálka z toho, že sál v zákulisí Kuśovy kauzy, kdy byl obviněn ze spolupráce s StB. Dokonce zaslal otevřený dopis delegátům sjezdu sociální demokracie, který začíná dnes v Praze.

Marian Kuś | Foto: DENÍK/Tomáš Januszek

Informuje v něm o tom, jak se několik let poté, co byl obviněn ze spolupráce s komunistickou bezpečností v 80. letech a následném vyloučení z řad ČSSD, stále snaží očistit své jméno a tvrdí, že je nevinen.„Moje nařčení z vědomé spolupráce s StB je lživé, a já se stále bráním právní cestou tak, jak mi to dovoluje náš právní řád. Bohužel nikoho nezajímá obsah celého spisu, který na mne StB vedla, a v němž není jediný důkaz o mé spolupráci s StB. Naopak dnes existují dva znalecké posudky, které jednoznačně zpochybnily, že by podpis na vázacím aktu byl podpisem mým,“ píše v dopise delegátům sjezdu ČSSD Kuś.

Podle něj posloužila celá věc jen jako mediální zbraň proti jeho osobě, protože se na Ostravsku stal nepříjemnou konkurencí tehdejších vysokých politiků. „Jsem přesvědčen, že moje kauza se nejvíce hodila Lubomíru Zaorálkovi, který nerad viděl kohokoliv, kdo by mu mohl konkurovat. Tvrdím proto, že moje kauza byla „vyrobena“, zneužita proti mně a posloužila někomu, komu jsem stál v cestě,“ tvrdí Kuś.

Lubomír Zaorálek na tato obvinění reagoval tvrzením, že pan Kus poškodil ČSSD, když před krajskými volbami v roce 2004 předložil falešné lustrační osvědčení. „Chápu, že se mu nelíbí, že to celé vyplavalo na povrch a že se na mě může mít zlost, protože jsem odmítl jeho kauzu znovu otvírat a řešit. Dokonce po mě požadoval omluvu, což jsem rovněž odmítl. Je to jeho problém, že se s tím nemůže smířit,“ tvrdí Zaorálek.

Zaorálek: Byli to mafiáni

O tom, že za Kuśovou kauzou stojí právě Lubomír Zaorálek, mluvil před časem i bývalý sociálně demokratický starosta Českého Těšína Jindřicha Sznapky. Jak vyplývá z článků MF DNES z března roku 2006 Sznapka to tehdy tvrdil svým politickým oponentkám ze sdružení Těšínské zrcadlo.

„To je Zaorálkovina. Vy to nevíte? Tady to ví celé zastupitelstvo. Kuś se postaral o tom, aby se Zaorálkův švagr Kajnar nestal volebním lídrem a Zaorálek to pak Kuśovi takto vrátil, postaral se o ten spis.“ Přibližně toto sdělil Sznapka Janině Putniorzové a Ewě Santarius, které chtěl získat na svou stranu. Obě ženy si rozhovor nahrály a záznamy předaly policii.

Zaorálek dnes tvrdí, že je to celé nesmysl a že to jen dokazuje, že celé sociálně demokratické vedení Českého Těšína bylo v té době mafiánskou buňkou. „Stojím si za tím, že jsme tu situaci vyřešili tak, jak jsme ji tehdy vyřešili, tj. že jsme tamní organizaci tehdy zrušili,“ dodal Zaorálek.