Právě v těchto dnech se měli Novojičiňáci připravovat na první ples v novém kulturním domě, který vznikl rekonstrukcí nevzhledné přístavby u Hotelu Praha. Cinkání skleniček a hudbu z reproduktorů však procházející neslyší a neuslyší. A to ještě dost dlouho.

Budoucí kulturní dům v centru Nového Jičína. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Původní projekt počítal s dokončením na začátku roku 2020 a s cenou do 50 milionů korun. Realita je však zcela jiná a mírně řečeno, dost hrozivá. Na stavbě se nic neděje, za to náklady na dokončení kulturního domu stoupají každým dnem. 120 milionů? I to je možné.