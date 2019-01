Kunín – Zhruba do měsíce měli v Kuníně vše po povodni odklizeno. Jerjí následky jsou ale v obci patrné doteď.

V Kuníně bylo zaplavneo celkem 157 domácností. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

V Kuníně vydali čtrnáct demoličních výměrů, ještě jeden bude vydán pravděpodobně ještě letos. „Po zimě se ukáže, zda přibudou nějaké další,“ sdělila starostka Kunína Dagmar Novosadová.

Lidé, které povodeň postihla nejhůře, mají zajištěno náhradní ubytování u známých, příbuzných či v nájmech. O tom, že by se někdo chtěl z Kunína odstěhovat, starostka zatím neslyšela. „Věřím, že občané, postižení povodní, zůstanou v Kuníně. Někteří sice mimo obec v současné době bydlí, ale snad to je jen na přechodnou dobu, dokud nespraví své domy a dokud my nové domy nepostavíme. Byli bychom neradi, kdyby se nám stěhovali jinam, například ve vztahu ke školce, škole, a podobně,“ uvedla kunínská starostka.

Také v Kuníně stavějí povodňové domky. V současné době probíhá výstavba inženýrských sítí, připravují se základové desky. „Postavíme osm rodinných domů a jeden dům bytový se čtyřmi byty,“ pokračovala Novosadová a upřesnila, že dva byty budou velikosti 1 + kk, dva budou garsoniéry. Termín dokončení je stanoven na 21. prosince.

Kunín patří k nejvíce postiženým v okrese

Také Novosadové se při ohlédnutí o tři měsíce nazpět nejvíce vybaví bezmoc. „Měli jsme snahu pomoci občanům, bohužel to moc nešlo. Díky tomu, že se o nás zpočátku v médiích moc nemluvilo, snad jen o zatopeném zámku, byla finanční i materiální pomoc omezená. Dost jsme měli snad jen čistících a desinfekčních prostředků. No, a když se o Kunínu konečně začalo psát, sečetly se škody, a ty jsou jedny z nejvyšších. Bohužel ve vztahu k povodním to už bylo pozdě. Je rozdíl, jestli dáte lidem patnáct tisíc či padesát tisíc. Jestli jim dáte pračku, ledničku nebo nic… A nijak to ovlivnit nemůžete,“ posteskla si Novosadová a vzápětí ale dodala, že třeba se dívat dopředu a jít dál a věřit, že podobné neštěstí již obec nepostihne.

I ona hodnotí pomoc ze strany státu a hlavně kraje v čele s hejtmanem jako velmi dobrou a hlavně rychlá. „Bez pomoci složek integrovaného záchranného systému by snad v tak krátké době nešlo postižené území obnovit. Pomáhaly nám také neziskové organizace, a to především materiálně, některé také přímo na místě občanům při vyklízení domů, opravách. Přijížděli také dobrovolníci. Chtěla bych všem, kteří naší obci pomáhali jakýmkoliv způsobem z celého srdce poděkovat,“ uzavřela starostka Kunína.