„Jsme od Luhačovic a trávíme tady dovolenou, protože jsme se dozvěděly, že součástí dnešního dne na zámku je i návštěva těchto vozů, tak jsme sem vyrazily podívat se právě na veterány,“ uváděla jedna z návštěvnic. Její společnice pokračovala: „Krásná auta! Milujeme je, máme je rády, prostě je to historie, je to něco, co každý den v garáži nenajdete.“ A obě svorně poznamenaly, že tyto skvosty se zvláště v jejich garážích určitě nenachází.

Dorazily vozy ze staré i novější britské, německé, italské, francouzské ale též československé provenience. Nechyběly bouráky americké a ani tamní typický texaský farmářský pick-up. Limuzíny, kabriolety s automatem z počátků jejich výroby v evropských podmínkách, nějaké motocykly, armádní teréňák i se sestřičkou a vojákem v mundůru …

„Krásná auta v krásném prostředí, je tu na co koukat,“ konstatovali dva zástupci Veterán Klubu Trnávka, jenž nejen sídlí ve vesnici kousek od Nového Jičína, ale dělá sám také v květnu vlastní srazy milovníků auto- a moto historie. „Je tu i pár známých,“ podotýkali.

Novojičínsko zastupoval podle registrační značky NJ-99-47 ještě z časů Československé socialistické republiky i Zdeněk Šajtar. Přijel s jedním z „úspěchů“ komunistické výroby, dvoutaktovým východoněmeckým vozem značky Trabant s bakelitovou karosérií z poloviny šedesátých let minulého století. Parametry? Objem 595 ccm, výkon 27 koní, maximální rychlost 105 km/h! „Je po celou tu dobu v původním stavu,“ upozornil hrdý majitel ze Studénky.

Václav Dostálek z pozice ředitele Beskyd Rallye sdělil, že letošní ročník byl v Kuníně v polovičce. „Myslíme si už dnes, že se mimořádně vydařil. Není to jen kvůli počasí, ale i lidem, kteří se tady sešli. A jsme rádi, že můžeme i ta na Novojičínsku představit ty naše krásná auta,“ řekl.

Veteránská spanilá jízda beskydskou krajinou z Kunína mířila na Ostravici a Staré Hamry na Frýdeckomístecku. Po noclehu na Bílé, jak Dostálek informoval, pokračují v sobotu 27. července „Pútnickou etapou“ do Vysoké nad Kysucou, Korně, Turzovky a Klokočova už na Slovensku.