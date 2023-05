Plesy a jiné kulturní akce budou v tělocvičně základní školy v Kuníně zakrátko minulostí. Stavba kulturního sálu finišuje, v provozu by mohl být už letos v létě. Obec chystá jeho slavnostní otevření.

Stavba kulturního sálu v Kuníně - duben 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

S dokončením sálu se počítalo už letos v lednu, jak ale Deníku řekla starostka Kunína Markéta Kuběnová, objevily se problémy, které zapříčinily zdržení. „Trochu bojujeme s napojením elektřiny. Ještě pořád se staví, ale do začátku června máme mít stavbu předanou," sdělila Markéta Kuběnová.

Připomněla, že součástí akce je rekonstrukce obecního úřadu a jeho přímé napojení na objekt se sálem. „Budovu obecního úřadu už jsme převzali, ale zatím jsme pro občany nedělali žádný den otevřených dveří. Ten plánujeme společně v rámci celého objektu,“ doplnila Markéta Kuběnová.

Obec usilovala o to, aby kapacita sálu byla dostačující. To se nakonec vyřešilo ochozem, na který bude vstup po schodišti v sále. Na ochoz by se mělo vejít 64 lidí, do přízemí 128. „Zatím pořád využíváme k akcím tělocvičnu základní školy. Konečně budeme mít kulturní sál. Lidi se těší, až se tam podívají,“ poznamenala starostka Kunína.

Nový sál stojí tam, kde dříve bylo kino. To již delší dobu k promítání nevyužívalo a ve vstupních prostorách byla například prodejna květin. Demolice bývalého kina začala 9. června 2021. Zhotovitel, firma Nosta, objekt srovnal se zemí a na místě postavil novou budovu, která odpovídá rázu té původní.