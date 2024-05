„Naši žáci fotili, měřili, zapisovali, sledovali, natáčeli, kreslili, no zkrátka probrali přírodu ze všech stran. A nechtěli si to nechat pro sebe, tak pozvali rodiče, prarodiče, vedení obce, zástupce spolků, aby se na výsledky jejich bádání přišli podívat. A stálo to za to,“ komentovala akci probíhající odpoledne ve čtvrtek 16. května na zahradě a v tělocvičně ZŠ a MŠ Kunín.