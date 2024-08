Sportovci, ať už profesionální nebo rekreační, musí svému zdravotnímu stavu věnovat velkou pozornost. Zdravotní stav má totiž přímý vliv na jejich sportovní výkon. „Mezi základní biochemické ukazatele nezbytné pro péči o sportovce patří běžný laboratorní screening, tedy vyšetření krevního obrazu, minerálů, cholesterolu a glukózy v krvi, urey a kreatininu. Jejich hladina v organismu slouží k posouzení úrovně regenerace a únavy sportovce především po výkonu. Z dalších běžných parametrů nás zajímají jaterní testy, které ukazují zatížení jater sportováním“, vysvětluje Ivana Kubalová, vedoucí laboratoře klinické biochemie v Novém Jičíně společnosti Laboratoře AGEL a.s.

Biochemické vyšetření v minulosti pomohlo mnoha sportovcům. Vyšetření v laboratořích AGELLAB dokázalo například odhalit špatnou funkci štítné žlázy u mladé dvaadvacetileté volejbalistky, která byla do odběrové místnosti odeslána svým praktickým lékařem pouze z důvodu nižší sportovní výkonnosti. Po provedení vyšetření bylo doporučeno odeslat pacientku do specializované endokrinologické laboratoře a její stav i výkonnost se poté velice brzy vrátily do normálních hodnot.

Vyšetření sportovců probíhá ze vzorku krve, která se odebírá z loketní žíly, a vzorku ranní moči. Vrcholoví sportovci by měli vyšetření absolvovat minimálně dvakrát ročně, u sportovců vytrvalostních, například běžců, plavců, atletů či cyklistů, se doporučuje vyšetření jednou za 3 měsíce. Rekreačním sportovcům stačí test absolvovat 1 až 2krát za rok.

Test lze absolvovat na všech odběrových místech AGELLAB, kterých je téměř 40. Zájemci o vyšetření mohou přijít s žádankou od svého lékaře nebo jako samoplátci. Cena testu je 512 Kč a je možné se na něj objednat i online prostřednictvím webu vysetreni.agel.cz.