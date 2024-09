Adrenalinový víkend, jaký tu ještě nebyl. Pod tímto mottem se chystaly v Kopřivnici premiérové závody v běhu a střelbě z laserové pistole Laser Run. Konat se měly od pátku 6. do neděle 8. září. Pořadatelé je ale odložili kvůli předpovědi počasí, která hlásila déšť. Závody se uskuteční v říjnu.

„Mělo jít o významnou akci v našem městě, proto jsme také vypomáhali s její medializací. Bohužel nás organizátoři informovali, že se z technických důvodů o tomto víkendu neuskuteční,“ konstatovala mluvčí města Kopřivnice Lucie Macháčková. Radnice se na organizaci Beskyd Tatra Challenger 2024 jinak nepodílela, tedy kromě poskytnutí veřejného prostranství.

„Nic nerušíme, pouze přesouváme,“ zdůraznil Jakub Chamrád za pořadatelský tým Laser Runu. Ten počítal původně s celovíkendovým programem – v pátek mělo vše odstartovat městským mistrovstvím škol, na sobotu i neděli pak byly v plánu závody pro všechny kategorie od mladších žáků po dospělé seniory. A slíbená byla účast elitních atletů na mezinárodním mistrovství republiky v této nové disciplíně.

„Teď už to tak nevypadá, ale v sobotu ráno mělo pršet. Nejsilněji mezi šestou ráno a desátou dopoledne a pak od čtrnácti hodin. Bylo to padesát na padesát a nechtěli jsme riskovat,“ vysvětlil Jakub Chamrád s tím, že se řídili předpovědí počasí, na níž se spoléhají na celém světě golfisté.

„Ukazovala silný déšť, ne mrholení, což bychom zvládli. A v takovém počasí bychom nechtěli vytahovat techniku za skoro milion korun ven, natož abychom nechali v mokru běhat děti na dlažebních kostkách,“ uvedl Chamrád. Jako náhradní termín Beskyd Tatra Challenger stanovili pořadatelé buďto první nebo druhý říjnový víkend.

„Dáme včas vědět, který to bude. Laser Run v Kopřivnici proběhne, dá se na něj stále registrovat,“ potvrdil Chamrád s odkazem na web beskydchallenger.com. Za pořadatele uvedl, že ale vynechají mistrovství České republiky, uskuteční se pouze závody pro veřejnost. Vše se odbude na prostranství u muzea Tatry Kopřivnice, u Slovenské Strely bude střelnice a běhat by se mělo Husovou ulicí.

Laser Run kombinující běhání a střelbu z laserové pistole se vyčlenil z moderního pětiboje. Lašský sportovní klub z Frýdku-Místku se v regionu hned přidal k jeho vyznavačům. „Zařadil se mezi nejvíce progresivní sportovní odvětví s miliony sportovců po celém světě. Od prvních let jeho vzniku jsme věděli, že je to skvělá sportovní disciplína, která je vlastně zařazena i do moderního pětiboje,“ doplnil Jakub Chamrád.

Za tým Beskyd Tatra Challenger doplnil, že příští rok by rádi v Moravskoslezském kraji spustili seriál závodů v Laser Runu: „Zájem projevili na Novojičínsku v Bílovci a Odrách, na Opavsku v Hradci nad Moravicí a Vítkova a na Bruntálsku v Krnově.“