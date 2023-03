O tom, že láska je mocná čarodějka, toho bylo mnoho napsáno. K tomu, aby vykřičela svou lásku do světa, použila zamilovaná pisatelka ve Vražném na Novojičínsku červenou barvu a obecní vývěsky.

Vražné 21. března 2023. Někde již láskyplné nápisy zmizely. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

„MIKI, MILUJU TĚ,“ vzkaz přizdobený srdíčkem nastříkaný sprejem se objevil 13. března na třech plochách v obci. Hned ráno zareagoval na sociálních sítích starosta Vražného Lukáš Bršťák.

„Vím z vlastní zkušenosti, že útrapy lásky se těžko snášejí, ale poprosil bych místního Romea anebo Julii, aby své pocity sdělovali tak, aby nevznikaly škody na obecním anebo soukromém majetku. Přeji vaší lásce nesmrtelnost a rozum do hrsti. P.S. Už to ví všichni,“ napsal starosta.

Jeho reakce vyvolala řadu komentářů, hodně uznalých či pochvalných. „Dobře napsané, ty jsi musel být taky dobrý Romeo,“ mínil jeden z pisatelů. „Takoví by měli být všichni starostové, krásný přístup k mladé generaci se špetkou humoru. Super!“ přidal další. „Pane starosto, napsal jste to moc hezky,“ pochválila jej další uživatelka sociální sítě.

Starostova slova byla zřejmě natolik působivá, že na ně zareagovala také autorka láskyplných vzkazů. „Omlouvám se. …bylo důležité, aby tohle věděl. V mých letech nerozumné, ale Láska je Láska. S rozumem jsem vybrala místa, ze kterých se to dá odstranit. Tímto se dospěle přiznávám, co jsem napáchala. Za své činy dokážu nést odpovědnost. Vyznání lásky z těch tří míst odstraním,“ slíbila autorka nápisů a další hlasy na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Panu starostovi poklona za romantický příspěvek a dámě like za to, že se k tomu dokázala přiznat a své chyby napraví,“ reagoval jeden z komentářů a další oceňoval: „Tomu říkám zmáknutá komunikace a dokonce s happyendem, tohle se, pane starosto, povedlo.“

V neděli 19. března byla skla obecních vývěsek skutečně čistá, jen na tabuli u zastávky na rozcestí byl nápis stále vidět. „Nejde smýt, ale nijak to nevadí, protože ta tabule už je vybledlá a stejně by se musela vyměnit,“ řekl Deníku starosta Vražného. Událost bere s humorem. „Viník se přiznal a opravil, co měl. Takže je všechno v pořádku,“ uzavřel Lukáš Bršťák.