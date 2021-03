Jarkovi a Láďovi dochází s koncem čtvrteční šichty materiál, na pátek fasují kvůli špatné předpovědi počasi jinou práci, Provozní ulici se vracejí dodělat tudíž až v pondělí.

„Milan musel k doktorovi, místo něho tu máme Peťu. Práce je po tuhé zimě hodně,“ říkají dělníci z podniku Ostravské komunikace. Provozní ulice v městském obvodu Třebovice patří ke spoustě míst, kde počasí v zimě – zejména teplotní výkyvy v řádech až desítek stupňů mezi dnem a nocí – narušuje povrchy cest.

Jednu z part tady mistr posílá dokončit opravu výtluků hned zrána. Chlapi s mnoha zkušenostmi se po dvou hodinách šichty sice zle dívají k nebi, ale sněhu s deštěm nepadá tolik, aby museli práci přerušit. „V lijáku nebo za silného mrazu to ale fakt nejde robit,“ uvádějí k činnosti se strojem nazývaným recyklátor živice.

Nejvíce posypu za osm let

Letošní opravy výtluků na cestách v režii Ostravských komunikací nastávají po obrovské zimní spotřebě posypového materiálu. „Bylo to skoro 4400 tun soli a 859 tisíc litrů solanky. Zimní sezona končí až po březnu, ale už teď jsme vysypali nejvíce v posledních osmi letech,“ uvádí výrobní náměstek společnosti Petr Uhlíř. Listopad i prosinec patří k průměrným, ale leden i únor k extrémním. Hlavně pak ve srovnání s loňskou sezonou se spotřebou jen 773 tun soli na celou Ostravu (komunikace II. a III. třídy). Posypový rekord ale nadále drží rok 2012 s bezmála deseti tisíci prosolenými tunami ve městě.

Nejlepší materiál k latani ďur (v překladu z ryzí ostravštiny záplatování výtluků) je podle nich původní povrch vozovek. „Předehřejeme ho, zhutníme a vyplníme s ním díry. Které musí být předtím vyčištěny i vysušeny,“ uvádějí s tím, že přednost mají ulice, kde hrozí opravdu poškození kol projíždějících vozů.

Jarek podotýká, že k jejich výbavě patří kromě moderního stroje i fotoaparát. Dokumentují jím stav před zahájením prací a po jejich dokončení. Výtluky musí být právě s ohledem na bezpečnost silničního provozu vyznačeny, dokud se dělníci nepustí do samotného „latani“. Což je však stejně jen dočasný způsob rekonstrukce.

Zalité výtluky udusává Jarek vibrační mechanizací, Petr roztírá na jejich okraje zálivkovou elastickou asfaltovou hmotu „Biguma - L“ a Láďa je pokrývá jemným štěrkem, prosypkou. „A balíme…“ loučí se po asi půldruhé hodině v Třebovicích. Druhé pondělí v březnu mají za úkol i další dvě ulice v Plesné.

Denně se každá výtluková parta pohybuje na dvou třech místech a při opravách využije i tři tuny materiálu. „Všecko v průměru. Záleží na rozsahu,“ dodávají chlapi. Ostravské komunikace spotřebovávají na výtluky stále více směsi, letos v prvním až osmém týdnu 40,16 tun (vloni 18,08, předloni 26,08 tun).

Stav vozovek v Česku

Zimní počasí už ve většině míst země – až na drobné sněhové přeháňky – skončilo. Spolu s tím se odkryly podle zjištění Deníku škody, které způsobilo na vozovkách v mnoha regionech. Výmoly, které způsobí na vozech, by si měli řidiči pečlivě zdokumentovat. Jinak mohou škodu vymáhat marně.

Z dlouhodobého hlediska se podle mluvčího ÚAMK Igora Siroty stav vozovek v Česku postupně zlepšuje, ale nijak radikálně. Vychází přitom z mapy, kde jsou přepočteny nehody na jednotlivé úseky silnic a kterou jednou za tři roky vydává jeho organizace. Počet bouraček, které se odehrají na silnicích v nejhorším stavu, podle ní klesá. Ročně podle Siroty řidiči nahlásí v průměru asi tisíc případů, kdy za havárii může stav vozovky.

Tisícovka ročně

Podle pojišťoven se přitom podobné poškození při uplatňování pojistky těžko dokládá. „S jejich prokazováním to nebývá moc jednoduché,“ říká Václav Bálek z Allianz pojišťovny. Pokud by díra na silnici nebyla označená, může majitel poškozeného auta uplatnit škodu na správcích komunikace. Ale pak jej čeká dohadování, které by měl podložit důkazy, například policejním protokolem či fotkami.

„Uplatnit škodu z havarijního pojištění možné je, ale za předpokladu, že už s vozidlem řidič dál nepokračujev jízdě,“ říká Bálek. Většina šoférů však jezdí dál a teprve po několika dnech zamíří do servisu. Potom záleží na likvidátorovi, zda to uzná.