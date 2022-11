„Letos v říjnu statik zhodnotil stav lávky a z toho vyplynula potřeba její okamžité opravy. V současné době se na tuto lávku dokončuje projektová dokumentace pro její kompletní výměnu,“ uvedla Radka Cahlíková, která upozornila, že vzhledem k nutnosti vyřízení stavebního povolení a výběru zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách je předpokládaný termín zahájení kompletní rekonstrukce naplánován na rok 2024. Aby nemusela být lávka pro veřejnost až do té doby uzavřená, rozhodlo se město pro její záchovnou údržbu a opravy v nezbytném rozsahu bezodkladně. V případě uzavření totiž chodce čeká obchůzná trasa dlouhá na jednu stranu okolo šesti set metrů, na druhou téměř jeden kilometr.

Pracovníci, kteří na opravě mostu dělají, procházející chodce neřeší. „Denně jich tady projde hodně. Je to jejich problém, že porušují nějakou zákazovou značku. Na druhou stranu, člověk to chápe, kdo by takový kus obcházel. Chodí tady hodně důchodců, někteří o holích, a občas i někdo na invalidním vozíku,“ popsal situaci jeden z pracovníků na místě.

Tisková mluvčí Nového Jičína upřesnila, že stavební práce se mají týkat především přivaření stojin zábradlí k ocelovým nosníkům, zesílení problémových míst nosné konstrukce ze spodní strany lávky, očištění úložných prahů a ložisek a následného ošetření ložisek konzervačním olejem. „V případě příznivého počasí a dřívějšího dokončení stavebních prací bude uzavírka ukončena dříve,“ doplnila Radka Cahlíková.