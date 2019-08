Radnice v Novém Jičíně pokračuje ve výměně veřejného osvětlení za úspornější LED zdroje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tauberová Daniela

„Naším cílem je snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení formou obnovy osvětlovací soustavy,“ uvedl Pavel Hurta z odboru rozvoje a investic. Do konce listopadu město do ulic nainstaluje téměř pět set nových svítidel. Výdaje na energii se tak v daných lokalitách sníží o 44 procent. Celkové náklady se vyšplhají na devět milionů korun, dva miliony uhradí dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. „V budoucnu chceme také pořídit optimální řídicí systém, který by umožňoval například na dálku regulovat intenzitu světla,“ vysvětlil Pavel Hurta.