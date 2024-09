V pátek 27. září bude výstava ukončena dernisáží s koncerty, videoprojekcí, besedou a vzácnými hosty. Akce bude probíhat od 15 hodin v centru města.

První Šlahouny uspořádal kopřivnický klub Nora s podporou kulturního domu v červenci 1994. Šlo o jeden z nejoriginálnějších a největších republikových festivalů 90. let, který patřil mezi průkopníky podobných akcí v Česku. Během osmi ročníků vystoupila v Kopřivnici řada kapel zvučných jmen – The Plastic People of the Universe, Mňága a Žďorp, Priessnitz, Tata Bojs, Support Lesbiens, Kryštof, Kurtizány z 25. avenue, Sto zvířat, Už jsme doma, Vltava a mnoho dalších. Prvních pět ročníků se konalo na louce u koupaliště, poté se scéna přesunula do areálu letního stadionu.

Třicáté výročí prvních Šlahounů si pamětníci připomenou přímo v centru města, kde vyroste koncertní podium a improvizovaný bar klubu Nora. „Páteční akce bude nejen setkáním lidí, kteří chodili do Nory a na Šlahouny. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí poslechnout dobrou muziku, rozšířit své kulturní obzory a prožít s námi pohodové odpoledne. Těšit se můžeme na koncerty, videoprojekce a zajímavé povídání. Zahrají nám Lenka Szabó Hrůzová & LoGarytmy, Monika Lohrer, Zahradkaři a Munroe. O současném stavu i budoucnosti kultury budeme besedovat se zakladatelem Šlahounů Vítězslavem Váňou, úspěšnými kopřivnickými hudebníky Dušanem a Tomášem Neuwerthovými a také s výtvarníkem, bubeníkem a textařem kapely Tata Bojs Milanem Caisem,“ uvedl za pořadatele pátečního mikrofestivalu Šlahouny Lubomír Sazovský.