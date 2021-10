OBRAZEM: Legiovlak stojí v Ostravě, historie na kolejích je k vidění ve Svinově

/FOTOGALERIE/ Pojízdné Muzeum Československých legií, odboje i Armády České republiky dorazilo do Ostravy. Na nádraží ve Svinově bude k vidění až do 10. října 2021. Podívejte se, co nabízí. Přístupné je zdarma, ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin.

Replika vojenského vlaku, s nímž jeli českoslovenští legionáři v letech 1918-1920 po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku, nádraží Ostrava-Svinov, 30. září 2021. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nádraží Ostrava-Svinov se tak stalo sedmnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky, na které se vydal v březnu. Legiovlak je projekt Československé obce legionářské. Představuje věrnou repliku z období let 1918–1920, kdy se na Transsibiřské magistrále v Rusku odehrály válečné operace čs. legií. Jeho cílem je šířit povědomí o jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Přednostu stanice pozná každý. Legendární film slaví 80 let Přečíst článek › V současné době se expozice skládá z celkem 14 vagonů přibližujících životní podmínky a zvyklosti legionářů - z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. O legiích

Byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914–1920, jež bojovaly nejdříve proti rakousko-uherské armádě a Němcům na Ukrajině a poté za ruského cara spolu s Bílou armádou proti Rudé armádě. Letos v květnu uplynulo přesně 100 let od založení Československé obce legionářské. Díky ní se odkaz legií neztratil a dodnes patří k nejobdivovanějším momentům tuzemských dějin. Poprvé se o transportech československých dobrovolníků z Ruska do Francie začalo mluvit v souvislosti s jednáním dvou místopředsedů Československé národní rady v druhé polovině roku 1916 v Rusku - více na webu Československé obce legionářské zde. Osudu legionářů a jejich minulosti se věnuje také autor řady historických knih a šéfredaktor populárního časopisu ABC Zdeněk Ležák netradičním projektem na pomezí hry a výukového materiálu. Zdeněk Ležák má na kontě celou řadu publikací, které se snaží především mladšímu publiku srozumitelnou a stravitelnou komiksovou formou zprostředkovat klíčové okamžiky dějin i současnosti. Unikátní výstava v Ostravě: Dolní Vítkovice patří od soboty Večerníčku Přečíst článek › „V první sadě, kterou jsem vydal na počátku tohoto roku, jsou ústředním motivem Československé legie v Rusku v období 1914 až 1920. Událostních karet je 76 a osobnostních 32, tedy celkem 108 karet. Všechny událostní karty je možné srovnat chronologicky do rozvětvené časové osy, takže vám pod rukama vznikne jakási rozsáhlá myšlenková mapa, na které máte historii legií v Rusku jako na dlani. Sada kromě karet obsahuje také příručku, v níž má každá karta popis, takže pokud čtete popisy kartu za kartou, opět chronologicky procházíte příběh legionářů,“ říká autor nevšední hry. Zdeněk Ležák si téma legií v Rusku nevybral náhodou. V roce 2014 a 2015 vydal dvě komiksové knížky Stopa legionáře a obě se staly ve své kategorii bestsellery. Pozor na upravené úsekové měření před tunelem u Klimkovic a v Hlučíně Přečíst článek › „Tehdy jsem se také seznámil s lidmi z Československé obce legionářské a začal s nimi spolupracovat. Takže první sada byla pro mě jakousi sázkou na osvědčené téma. V příštím školním roce chceme sadu společně nabídnout školám jako netradiční výukovou pomůcku a uspořádat soutěž pro školní děti. Cílem je dostat myšlenku sady Whooshback do prostředí základních a středních škol.“ Mimochodem součástí sady je kód, který slouží jako přístup k on-line verzi hry na www.whooshback.com. On-line verze je přitom pro školy zdarma, aniž by si musely fyzické balení hry kupovat - VÍCE ZDE.