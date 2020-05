Díky další fázi uvolňování opatření proti koronavirové pandemii začíná fungovat také Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově.

Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se opěr zprovoznilo. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Podle obchodního ředitele Stanislava Bujnovského by dovolenkové lety měly být reálné v následujících týdnech. Od poloviny června by se pravděpodobně mohlo bez omezení létat do Chorvatska, od začátku července pak do Řecka a Bulharska, kde je příznivá epidemiologická situace.