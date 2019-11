Snaha o pravidelné linky z Mošnova do Vídně a Mnichova nevyšla, Letiště Leoše Janáčka však získalo zdatnou alternativu. Tou jsou pravidelné lety na trase Ostrava – Varšava.

Od 30. března příštího roku bude polská letecká společnost LOT zajišťovat pět letů týdně, umožňujících přestup na linky do celého světa. Zatím však ne ve zcela ideálních časech na přestup.

„Cestujícím se otevře možnost létat do více než 111 zajímavých destinací na celém světě,“ uvedl člen představenstva LOT Polish Airlines Stefan Malczewski s tím, že půjde například o Brusel, Paříž, Amsterdam, Düsseldorf, ale i Singapur, Soul nebo města v USA a Kanadě.

Vše na téma Letiště Leoše Janáčka Ostrava najdete zde

„Pravidelné letecké spojení s významným mezinárodním dopravním uzlem potřebujeme. Jen tak udržíme v kraji dnešní investory a přilákáme nové,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který je rád, že se polského dopravce podařilo přesvědčit k rozlítání Mošnova.

„Z Varšavy je možné dostat se do celého světa. Společnost LOT navíc nabídne jednoduchý a garantovaný přestup na jednu letenku,“ prozradil náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka, podle něhož budou prostředky původně vyčleněné na podporu linek do Vídně a Mnichova investovány do rozvoje infrastruktury letiště.

Lety na trase Ostrava – Varšava budou obsluhovat letouny pro 70 až 82 cestujících ve třech cestovních třídách. Letenky jsou dostupné na webových stránkách dopravce www.lot.com. Ceny jednosměrných letenek začínají na 773 korunách. Kraj bude linku příští rok dotovat deseti miliony korun.

Letový řád platný od 30. 3. 2020:

LO 501 VAR-OST 11:50-12:50 pondělí, čtvrtek, sobota

LO 502 OST-VAR 13:25-14:30 pondělí, čtvrtek, sobota

LO 503 VAR-OST 15:30-16:30 úterý, pátek

LO 504 OST-VAR 17:05-18:10 úterý, pátek