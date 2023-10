Nová etapa Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově odstartovala. Nový terminál s označením Cargo2 slavnostně otevřený v pátek 20. října za přítomnosti osobností Moravskoslezského kraje slibuje podnikatelům a celému regionu nové možnosti. Podle hejtmana Jana Krkošky se právě z letiště v Mošnově postupně stává důležitý uzel, přes který putuje náklad nejen v rámci Evropy, ale i do Asie.

„Nová hala napojená na odbavovací plochu posílí možnosti našeho letiště. Navýšená kapacita a nové technologie umožní poskytnout služby více klientům, takže věřím, že tato investice osloví další strategické partnery a zákazníky v oblasti přepravy nákladu. Mošnov se tak postupně stává důležitým uzlem, přes naše letiště putuje náklad nejen v rámci Evropy, ale třeba i do Asie,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Výhody nové techniky

Nová technika má zlepšit procesy odbavení a umožnit jednodušší manipulaci s leteckým nákladem, zároveň také pomůže efektivnějšímu využití prostoru. Hala v Mošnově totiž disponuje rozlohou více než 4 500 m2 a je napojena přímo na odbavovací plochu.

Současně je k dispozici dostatečná manipulační plocha pro příjezd a vykládku kamionů. Terminál je vybaven technologiemi umožňujícími kompletaci nákladu na letecké palety a kontejnery.

„Orientace letiště na nákladní dopravu se ukázala být krokem tím správným směrem. Počet přepraveného nákladu na našem letišti roste a současné kapacity již nebyly dostačující. Pro další rozvoj byla výstavba nového terminálu nezbytná. Zprovozněním nového cargo terminálu navýšíme kapacitu odbaveného nákladu o 36 tisíc tun za rok,“ uvedl Jaromír Radkovský, ředitel akciové společnosti Letiště Ostrava.

Šéf letiště: Doufáme, že čísla porostou

„Letiště za letošní rok odbaví 16 000 tun nákladu, což je o 500 tun více než loni. "My doufáme, že ta čísla už jenom porostou, protože potenciál tady je na dvojnásobek,“ uvedl dále Radkovský s tím, že na plnou kapacitu 36 000 tun by se chtěl dostat během tří čtyř let. Letiště to ale nebude dělat samo, část haly chce pronajmout partnerům.

V současnosti tvoří cargo 20 procent tržeb letiště. Cílem vedení je dostat se na 40 procent.

„Ale už teď těch 20 procent nám umožnilo, aby za loňský rok poprvé po mnoha, mnoha letech letiště bylo v zisku. I letos plánujeme zisk a doufám, že už zisk vždycky na letišti bude," řekl dále Radkovský. Loňský zisk činil 4,99 milionu korun a výnosy 332,4 milionu korun.

Náklady na výstavbu a další plány

Generálním dodavatelem výstavby byla stavební skupina HSF System. Z ostravského letiště v současné době provozují pravidelné cargo spojení společnosti DHL do Lipska a UPS do Kolína nad Rýnem. Důležité spojení s Asií zajišťuje společnost EGT Express, která využívá letadla společnosti Uzbekistan Airways.

Náklady na výstavbu terminálu ve výši 139 milionů platilo letiště částečně z úvěru a z vlastních zdrojů. Zhruba 90 miliony korun mu přispěl Moravskoslezský kraj, kterému letiště patří.

Hejtmanův náměstek pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania (ANO) řekl, že aktuálně se v Mošnově buduje další letištní stojánka, která by měla navazovat na další cargo haly, jež budou stavět soukromí investoři. Letiště ale v příštích letech čeká hlavně obří investice do přistávací dráhy.

Celkové náklady na rekonstrukci dráhy včetně všech pojezdových drah a stojánek, jejichž povrchy už nevyhovují, se odhadují na 4,5 miliardy korun. "Čekáme na stavební povolení a rádi bychom v příštím roce začali výběrové řízení na zhotovitele. Samozřejmě, že je otázka finanční, ale máme několik variant, takže se do toho určitě budeme muset pustit i bez nějakých dotačních titulů. Ale hledáme samozřejmě vhodné dotační tituly, aby se celá přistávací dráha a pojezdové dráhy opravily komplexně," řekl Kania.

