„Projekt logistického centra v Mošnově bude výhodný pro všechny: Pomůže armádě, posílí ekonomiku a bude velkým přínosem pro celý Moravskoslezský kraj. Byl to i pan hejtman Vondrák, kdo na nás apeloval, abychom posílili přítomnost armády v regionu, a právě mošnovské letiště se pro tyto účely přímo nabízí,“ uvedla bezprostředně po podpisu ministryně obrany Jana Černochová a dodala, že vojáci už v Mošnově působili, ale odešli odtud před 30 lety.

Centrum nebude sloužit bojovým účelům, ale zejména logistickým potřebám Armády České republiky, tedy především pro přepravu materiálu a techniky českých vojáků i pro přesuny spojenců. Podle ministryně tak bude splněn i požadavek Aliance na poskytnutí podpory hostitelskou zemí například při spojeneckých cvičeních, protože letiště je schopné přijímat i největší dopravní letouny.

Do Mošnova se opět vrátí vojáci, místní se ale příliš netěší!

„Vybudování vojenského logistického centra v Mošnově je skvělou zprávou pro celý region. Vzniknou zde nová pracovní místa, naváže se spolupráce s místními firmami a především bude možné rychle využít těchto nových vojenských kapacit v případě mimořádných událostí. V programovém prohlášení jsme slíbili, že zvýšíme výdaje na obranu na 2 % HDP do roku 2025. A mimo jiné i díky takovým projektům jako je Mošnov, tento slib dodržíme,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Dnešní memorandum mimo jiné hovoří o bezúplatném převodu pozemků na armádu. Přibližně třetina těchto pozemků je již ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, zbylé plochy bude kraj vykupovat od soukromých vlastníků i obcí. „Vybudování armádního logistického centra bude dalším velmi důležitým krokem, který významně posílí rozvoj takzvaného Velkého Mošnova. To je projekt, na kterém intenzivně pracujeme již několik let, a který z mošnovské zóny, jejíž součástí je i naše letiště, vytvoří celoevropsky, ne-li celosvětově důležité a strategické centrum. Jsem rád, že jsme při rozvoji Velkého Mošnova získali tak silného partnera, jako je Armáda České republiky. Její návrat do našeho kraje posílí prestiž, ekonomiku i bezpečnost našeho regionu,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vojenské centrum v Mošnově? Landovský: Očekávání NATO v logistice jsou značná

Armáda počítá s tím, že na ploše 40 hektarů vybuduje středisko, jež bude sloužit potřebám praporu podpory nasaditelných sil, který v současnosti sídlí v Rakovníku. Půjde o jednotku v síle roty, tedy zhruba o tři stovky vojáků. Ty by se mohly rekrutovat z velké části v Moravskoslezském kraji.

V areálu letiště vyrostou objekty pro zaměstnance a pro skladování. Díky podpoře Ministerstva financí se zrekonstruuje letištní dráha a dobuduje dopravní a inženýrská infrastruktura. Po rekonstrukci, která započne nejpozději za tři roky, tak v regionu vznikne zcela unikátní propojení letecké, dálniční a železniční dopravy.