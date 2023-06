/VELKÝ PŘEHLED OPRAV/ Poklidné léto na moravskoslezských silnicích? Ale kdeže! Sezona oprav začala cestářům de facto hned s koncem zimy, už nyní se hustá síť silnic v Moravskoslezském kraji opravuje. Kde všude?

Motoristé se předně musí připravit na omezení, uzavírky i objížďky kvůli probíhajícím a chystaným rekonstrukcím. S dobrou zprávou nicméně přišlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v souvislosti s obchvatem Frýdku-Místku.

Severojižní spoj této stavby Ostrava – Beskydy po D56 v pravém pruhu a také dva úseky D48 ve směru z východu na západ jejich stavitel „zfušoval“. Byly uzavřeny, v rámci reklamace opravovány včetně pokládky povrchu, Frýdek-Místek začal opět trpět tranzitní dopravou. „Tady pustíme řidiče koncem června,“ sdělil Miroslav Mazal z ŘSD.

Na přelomu července a srpna, jak doplnil, poté dojde ke zprovoznění kompletního obchvatu po D48 (dosud se jezdí v polovičním profilu), a to i v okolí Panských Nových Dvorů, kde stavbu zbrzdily problémy se sesuvem zeminy. A do třetice má v osmém měsíci být hotovo také napojení i D48 v Třanovicích – Neborech.

„Prudký rozvoj silniční dopravy a neustále se zvyšující požadavky na kvalitní silnice, dálnice, mosty a tunely tuzemského povozu pro nás znamená zvýšenou pozornost systematickému ověřování stavu vozovek, tak operativními odstraňování závad,“ uvedl Mazal k pracím na cestách. ŘSD do letní údržby zařadila zejména opravy vozovek, mostů, značení či odvodnění, opravy propustků (třeba ve Starých Hamrech), nátěry ocelových konstrukcí, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek. Dále drobné zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného značení a čištění kanalizace.

Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) nezůstává pozadu. Letošní investice do rekonstrukcí zdejších silnic II. a III. třídy spolknou letos 1,25 miliardy korun a jak podotkl náměstek hejtmana Radek Podstawka odpovědný za tento resort, ani tato historicky nejvyšší částka nebude zdaleka stačit na všechny místa, které by opravy potřebovaly.

S omezeními provozu však budou muset šoféři počítat nejen kvůli dělníkům na komunikacích. Třeba ve dnech festivalů Beats 4 Love (5. až 8. července) a Colours of Ostrava (19. až 22. července). V moravskoslezské metropoli se to bude týkat ulic Vítkovická, Ruská a pozor bude nutné dávat i v Místecké, a to kvůli davům návštěvníků.

Velké práce na cestách v MS kraji

Dálnice D56 a D48 Frýdek-Místek

Kde? Na budoucím obchvatu města ve směru sever – jih i východ – západ

Kdy? Na D56 do konce června, na D48 do konce července

Proč? Odstraňování vad v rámci reklamace, dokončování celého obchvatu

Jak se jezdí? Průtahem po Hlavní třídě přes město, na D48 pak v polovičním profilu

Dálnice D1 v úseku 296,3 – 341,5 km



Kde? V okolí exitu 321 Mankovice



Kdy? Termín dokončení je v srpnu



Proč? Oprava vozovky



Jak se jezdí? Částečná uzávěra dálnice, provoz v provizorních pruzích

Silnice I/56 Staré Hamry – Bílá

Kde? V úseku 81,54 až 88,31 km

Kdy? Od června do listopadu

Proč? Oprava havarijních a nefunkčních propustků

Jak se jezdí? Jedním pruhem, řízeno semaforem

Dálnice D48 Bělotín – Rybí



Kde? I. etapa Palačov – Šenov u Nového Jičína



Kdy? Uvedení do provozu v roce 2024



Proč? Rekonstrukce stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace bez zpevněných krajnic na směrově rozdělenou dálniční komunikaci s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem



Jak se jezdí? V obousměrném režimu 1+1 se sníženou rychlostí na 60 km/h

Silnice I/68 Třanovice – Nebory

Kde? Na spojnici mezi dálnicí D48 a silnicí I/11

Kdy? Do srpna

Proč? Definitivní vyřešení propojení dálnice D48

Jak se jezdí? V jednom pruhu pro každý smět (1+1)

Silnice I/67 Karviná



Kde? Karviná – Město, Karviná – Ráj, Karviná - Darkov



Kdy? Snad do poloviny července



Proč? Novostavba pozemní komunikace řeší jihozápadní obchvat města pro dopravu ve směru Český Těší – Bohumín a Ostrava.



Jak se jezdí? Stavba ještě nebyla zprovozněna

Silnice I/11 Opava

Kde? Severní obchvat, západní část

Kdy? Zprovoznění je naplánováno na září

Proč? Napojení na východní část obchvatu pro odlehčení provozu ve městě

Jak se jezdí? Okolními páteřními komunikacemi I/11 a I/57

Silnice I/58 Mošnov



Kde? Západní okraj obce



Kdy? Uvedení do provozu v roce 2024



Proč? Vznik uceleného úseku silnice I/58, který spojí dálnici D48 u Příbora se silnicí I/58 severně od obce Mošnov a dálnicí D1



Jak se jezdí? Střídavý kyvadlový provoz

Silnice I/11 Ostrava

Kde? Rudná ulici ve Vítkovicích

Kdy? Do listopadu

Proč? Rekonstrukce mostů 1-142A.1 a 11-142A.2

Jak se jezdí? Omezení 1+1 do jednoho jízdního pruhu na jedné části stavby