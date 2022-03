„V letošním roce se uskuteční několik doprovodných významných akcí, vše vyvrcholí v září hlavním připomenutím data narození Dany a Emila Zátopkových,“ řekl Miroslav Kopečný a připomněl, že oba slavní sportovci se narodili 19. září 1922.

„K hlavním oslavám v září, kdy nás čeká slavnostní odhalení sochy Emila Zátopka v centru města, znovuotevření nové expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile a tomu budou předcházet různé další akce, které startujeme dnešní vernisáží. Chtěl bych vás všechny pozvat, abyste se aktivně účastnili všech akcí, které pro vás město v letošním roce připravilo,“ promluvil starosta k desítkám přítomných školáků s tím, že se jedná i o akce vědomostní a dovednostní a v září možná i společnou soutěží žáků osmých a devátých ročníků všech kopřivnických škol.

Radka Marková sdělila, že výstava ČTK je putovní výstavou. „Odstartovala loni v létě v Uherském Hradišti, se kterým je spojené dětství Dany Zátopkové. Proto jsme na této výstavě symbolicky propojili tento výjimečný pár,“ pokračovala Radka Marková a upřesnila, že manželům Zátopkovým jsou věnovány dva bannery z celkových čtyřiceti.

„Vzhledem k tomu, že výstava mapuje celou dlouhou historii české a československé účasti na olympijských hrách, ukazuje to, do jaké míry byli Emil a jeho žena výjimeční,“ dodala Radka Marková.

Většina fotografií je z archivu České tiskové kanceláře, popiskami je doplnil právě Ladislav Josef. Výběr prý nebyl snadný, protože v archivu ČTK je několik milionů fotografií a na výstavě se jich objevuje okolo 150. Ladislav Josef připomněl, že naši sportovci během 120 let získali na olympijských hrách celkem 274 medailí.

„V Uherském Hradišti, kde jsme začínali, se nás ptali, proč jsme tam nedali toho nebo onoho sportovce - zda jsme na ně zapomněli. Nezapomněli jsme, ale všichni by se tam nevešli, omlouvám se těm, kteří tam nejsou,“ řekl Ladislav Josef a podotkl, že pod fotografiemi jsou vždy popsané příběhy.

Radka Marková ještě upozornila, že výstava v Kopřivnici je již její čtvrtou verzí. „Z Hradiště putovala do Šumperku, pak byla v Brně, potom v Praze, ve Vrchlabí, teď je tady a poputuje zpět do Prahy. Mezitím byly dvě olympiády. Loni jsme ji doplnili o fotografie z Tokia a teď je tam nově panel, který se věnuje Pekingu, kde olympiáda skončila nedávno,“ uzavřela Radka Marková. Poté se všichni účastníci výstavy vydali do kinosálu kulturního domu, kde následovala beseda o olympijských hrách a jejich duchu.

Výstava v Sadu Dr. Edvarda Beneše bude k vidění do 12. dubna a podle zájmu návštěvníků se očividně povedla.