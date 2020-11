Fotografie se jménem a místem určení zasílejte na email: Webeditori.SM@vlmedia.cz. Přidejte pár slov, jak vám letošní svatomartinská husa a menu chutnala. Pokud svatomartinské menu děláte doma, rádi zveřejníme i tyto vaše snímky.

Česko aktuálně bojuje s druhou vlnou koronavirové pandemie. Zdravotnické, ale také ekonomické dopady jsou pro společnost zdrcující. Jedním z nejpostiženějších odvětví je bezesporu gastroscéna. Řada restaurací na Novojičínsku i jejich zaměstnanců se ocitla na pokraji bankrotu. Nejen proto přichází Deník s výzvou: Podpořte své místní restaurace nákupem Svatomartinské husy! V obsáhlé galerii najdete vybraná menu z podniků, kde si můžete husí specialitu objednat. Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, obratem nám svou nabídku zašlete na email: ondrej.dluhi@denik.cz.

Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Deset ročníků má za sebou korespondenční soutěž o nejlepší originální recepturu na téma Martinská husa. Letošní 11. ročník se kvůli vládním opatřením v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 neuskuteční. Akci pořádá každoročně Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci s městem Frenštát pod Radhoštěm. Zájemci o účast v soutěži zašlou své recepty, ze tří vybraných do finále se připraví pokrmy, které pak hodnotí odborná porota.

Loni například zvítězila receptura žákyně Hotelové školy, Frenštát p. R., Natálie Jančálkové s názvem Svatomartinská husa plněná pomeranči a medem s pomerančovou krustou, tyrolské knedlíky, bramborové knedlíky s houbami a kaštany, sváteční červené zelí, kedlubnové zelí. Na druhém místě skončila receptura autora z Bohumína s názvem Sváteční martinská husa na lůžku ze sušených hrušek, pozdní dýňové zelí, palibrada, což je valašské zelí, perníkový knedlík, zemáková šrotka.

Na třetím místě se umístila receptura autorky z Nového Jičína s názvem Svatomartinská husa s jablky a hruškami, mandlovošunkový doplněk, dušené červené zelí na karamelu s jablky, dušené zelí, rolovaný bramborový knedlík, karlovarský knedlík.

Výherce vždy převzal ocenění při zahájení Martinských trhů za přítomnosti svatého Martina, patrona města Frenštát pod Radhoštěm.

K TÉMATU

Kde si objednat Martinskou husu

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň



STEAK HOUSE, NOVÝ JIČÍN – tel. 556 706 304, www.steak-house.cz

GRAPHIC, NOVÝ JIČÍN – tel. 556 506 888, www. hotelnj.cz.

Obě restaurace nabízejí shodné menu pro dvě osoby. Menu obsahuje předkrm, hlavní chod, dezert a lahev svatomartinského vína. Je možno objednat si také menu pro jednu osobu. Přivítají předobjednávky.



RESTAURACE REKOVICE, TROJANOVICE

Restaurace nabízí v rámci Svatomartinského menu předkrm, polévku husí kaldoun, husí či kachní stehno, jablečný koláč a svatomartinské víno. Objednat se dá jednotlivě na tel. 602429836, případně na www.rekovice/eshop v době od 9 do 15. listopadu.



RESTAURACE CECHOVNÍ DŮM, NOVÝ JIČÍN

Nabízí Svatomartinské menu – husí kaldoun a pečené husí stehno od 11. do 13. listopadu. Objednávky přijímá do 10. listopadu na tel. 603 743 048.