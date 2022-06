Nejvýraznější snížení cen bylo o 1,80 Kč, a to u dvou čerpacích stanic Benzina ve Fulneku a v Odrách a u čerpací stanice Shell v Novém Jičíně. Čerpací stanice Benzina zlevnily benzín ze 47,40 Kč na 45,60 Kč, naftu ze 47,30 Kč na 45,50 Kč. Čerpací stanice Shell měla původní cenu benzínu 47,70 Kč, ve čtvrtek už 45,90 Kč, naftu prodávala poslední květnový den za 47,70 Kč, ve čtvrtek za 45,90 Kč.

Šalamounsky ponížili ceny pohonných hmot na čerpací stanici AB Oil v Kuníně. Zatímco cena nafty tam klesla ze 46,39 na 44,59 Kč, tedy o 1,80 Kč, cena benzínu šla dolů o 1,40 Kč, přesněji ze 46,99 Kč na 45,59 Kč.

Nijak těžkou hlavu nemají z novely zákona o spotřebních daních provozovatelé čerpacích stanic LMX Group v Loučce u Nového Jičína, BVŠP s. r. o. V Odrách a ONO ve Studénce. U všech tří stanic byly ceny pohonných hmot stejné v úterý i ve čtvrtek. Stanice LXM Group prodávala benzín za 46,90 Kč, naftu za 46,50 Kč, BVŠP s. r. o. V Odrách měla cenu benzínu 46,60 Kč a nafty 46,70 Kč, čerpací stanice ONO účtovala za litr benzínu 44,90 Kč a za litr nafty 42,90 Kč.

Snížení cen u většiny čerpacích stanic řidiči vítají, Zároveň si ale myslí, že ceny za pár dnů znovu porostou. „Připadne mi, že si z lidí dělají srandu. Pumpaři si vymyslí důvod, proč budou zvedat ceny a stát bude jen bezzubě přihlížet. Já už naštěstí jako starobní důchodce nemám důvod příliš často jezdit autem,“ uvedl pro Deník muž z Nového Jičína, jenž se představil jako Jiří.

Co tvoří cenu benzinu



• Cena ropy - záleží na typu ropy, dražší bývá ropa s nižším obsahem síry



• Spotřební daň - u benzínu to je 12,84 koruny na 1 litr (nyní 11,34 koruny), u nafty 9,95 koruny na 1 litr (nyní 8,45)



• Daň z přidané hodnoty ve výši 21 procent - počítá se z ceny zahrnující spotřební daň



• Cena za dopravu, zpracování v rafinérii, dopravu do čerpacích stanic



• Marže zpracovatelů ropy – u benzinu asi 0,5 až 3,8 procenta, u nafty 3 až 6,5 procenta



• Marže čerpacích stanic – asi 7 až 10 procent



Zdroj: ePojištění, Portál řidiče, Srovnátor