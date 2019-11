VIDEO/ Tisíce lidí navštívilo v sobotu 2. listopadu Bartošovice. Konaly se tam tradiční Podzimní pooderské rybářské slavnosti spojené s výlovem Dolního bartošovického rybníka.

Přejít do galerie

Podzimní pooderské rybářské slavnosti. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Mnoho návštěvníků využilo příležitosti a na místě si koupilo rybu. Kdo nespěchal, zamířil také do Domu přírody v Poodří nebo do nedalekého zámku. Jeho nádvoří bylo zaplněné stánkaři, před vchodem do zámku si příchozí mohli prohlédnout soutěžní výstavu výkresů místních školáků. Uvnitř zámku měli organizátoři připravené hry pro děti, prezentovali se zde místní včelaři a samozřejmě nechyběla ani možnost dát si v „zámecké“ restauraci třeba smaženého kapra.