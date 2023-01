Stejně, jako v minulých prezidentských volbách v roce 2018, budou lidé na Novojičínsku volit ve 166 volebních okrscích. V pátek 13. ledna se volební místnosti uzavírají ve 22 hodin. V sobotu 14. ledna mohou voliči odevzdávat své hlasy v době od 8 do 14 hodin. Případné 2. kolo prezidentské volby se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna.

V roce 2013, kdy se do 2. kola dostali Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, přišlo v 1. kole k volbám na Novojičínsku 74 846 voličů, což činilo 60,49 procenta všech oprávněných voličů. O pět let později, kdy se do 2. kola dostal opětovně Miloš Zeman, kterému byl soupeřem Jiří Drahoš, odvolilo na Novojičínsku v 1. kole 74 163 lidí, což znamenalo 60,62 procenta všech oprávněných voličů.