Rovný milion korun půjde ve Fulneku na participativní rozpočet pro příští rok. Možnost spolurozhodovat o rozvoji města dostanou obyvatelé vůbec poprvé.

„Uvidíme, jaké od lidí přijdou podněty a zda bude z čeho vybírat. Návrh, který získá nejvíce hlasů občanů, bude realizován,“ uvedla starostka Radka Krištofová.

Tajemník městského úřadu René Veřmiřovský podotkl, že se jedná o nový trend. „V jiných městech, kde už to probíhá, jsou různé nápady, například spojit dvě ulice, udělat beachvolejbalové hřiště, novou velkou skluzavku a podobně,“ uvedl.

Zdůraznil, že Fulnek se snaží získat nápady od lidí tou nejjednodušší formou. „Stačí, aby jeden člověk sehnal deset podpisů a podnět nám poslal. My vyhodnotíme, zda je realizovatelný a vybereme ty, které se vejdou do ceny. Ve druhém kole si občané zvolí vítězný projekt. Je to pro Fulnek i všechny místní části,“ upozornil fulnecký tajemník.

Na připomínku zastupitele Petra Ertelta, který poukazoval na skutečnost, že v případě, že lidé budou chtít opravit například cestu, bude jeden milion málo, starostka Krištofová odpověděla, že očekává spíše návrhy na nové lavičky, odpadkové koše a podobné vybavení.

Zastupitelka Jitka Krčmářová prohlásila, že by bylo skvělé, kdyby se občané zapojili i do realizace, protože by to údajně mělo výchovný efekt.

Zasílat návrhy do participativního rozpočtu lze jen do 30. listopadu 2023. Poté se jimi bude zabývat komise, která nejvýše deset pošle do závěrečného hlasování občanů. To se uskuteční v průběhu ledna 2024.