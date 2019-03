Jedním z bodů na posledním zasedání zastupitelů Frenštátu pod Radhoštěm bylo schválení záměru prodeje pozemků v lokalitě pod Žuchovem. O pozemky projevila zájem firma Myonic z Rožnova pod Radhoštěm.

Proti případnému prodeji se ale staví obyvatelé z uvedené lokality, kteří přišli na zasedání. Jeden z nich Miroslav Lhoťan uvedl, že po dobu 28 let od roku 1961 znepříjemňovalo život obyvatelům depo ČSAD, do nějž zajíždělo okolo padesáti autobusů. „Umíme si představit co to v době starých dieselových pohonů znamenalo pro ekologii,“ poznamenal Miroslav Lhoťan.

Poté připomněl, že v letech 1979 – 1998 se v místě konal průzkum – první fáze výstavby větrací jámy Frenštát. „Došlo k fatálnímu zničení lokality, k likvidaci fauny, ke zbourání jednoho domu, k snížení parametrů spodních vody v okolních studních,“ pokračoval Miroslav Lhoťan a dodal, že uvedená louka je svou celistvostí ve městě téměř ojedinělá. „Je již třicet let každoročně obdělávána soukromým zemědělcem z Kunčic pod Ondřejníkem, který se zabývá živočišnou výrobou. S uvedeným záměrem nebyl nikdo z obyvatel žijících v lokalitě nikdo seznámen. Továrna v lokalitě rodinných domků na orné půdě. Kdy se konečně začneme chovat k přírodě, jak si to zaslouží?“ uzavřel svůj výstup Miroslav Lhoťan.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin odpověděl, že firma z Rožnova pod Radhoštěm oslovila, město, že shání pozemek. Toto místo je definováno jako území podnikatelská zóna, takže již v minulosti to tak bylo. První fáze byla, že v prosincovém zastupitelstvu byl tento záměr zastaven. Firma dostala nabídky asi šesti území, vyhodnocovali si nějaké parametry a nakonec se vrátili zpět k tomuto místu. Je to ve fázi záměru. Bude záviset na příštím jednání zastupitelstva, zda to prodá či ne. „V sousedství této lokality drží pozemky privátní subjekt. Když splní zákonné normy a začne tam něco stavět, tak ani město nebude schopno ho zablokovat,“ podotkl Miroslav Halatin.

Další z obyvatel Libor Fačkovec se ptal, proč chce zastupitelstvo záměr schválit, když na předešlém zasedání tomu bylo jinak. „Obytných ploch, kterých se to dotkne, je hodně. Nejen těch, co tam stojí, ale i těch, které rostou na katastru Tiché. Vy máte možnost to změnit, vy můžete rozhodnout o tom, jestli chceme na okraj Frenštátu další průmyslovou zónu a budeme průmyslovými zónami město obkličovat,“ řekl Libor Fačkovec a zeptal se, proč investor nevyužije areál bývalých skladů CO.

„CO sklady neodpovídaly potřebě jejich výroby. Ale schválením záměru nic není konečné. Když to bude vyvěšeno, místní manažer podá informaci do Německa a ti to sdělí do Japonska – ti řeknou ano nebo ne,“ reagoval starosta Frenštátu pod Radhoštěm.

To potvrdil i zástupce firmy Myonic Pavel Cibulec s tím, že kvůli rozšíření výroby mají vyhlédnuto asi pět lokalit. Bude záležet na japonském vlastníkovi, pro kterou se rozhodne.

Podle místostarosty Jiřího Unruha firma kdysi vyráběla ložiska do vyklápěcích mobilů. „Dnes mají některé výrobky v kosmu. Je to hlavně pro ženy a úzce specializovaná práce. To co vyrobí za týden,

se vejde do osobního auta,“ řekl Jiří Unruh s tím, že nový závod by zaměstnal do 400 pracovníků. Zveřejnění záměru prodeje pak většina zastupitelů schválila.