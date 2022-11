Adam Hanus v následné krátké řeči připomněl, že právě na 11. listopad připadlo 104. výročí ukončení I. světové války, která trvala déle než čtyři roky. „Vlčí máky, které máme připnuté na oděvech připomínají prolitou krev. Jsou symbolem obětí válek a válečných veteránů, vlčí máky zdobily hroby padlých v první světové válce,“ řekl mimo jiné Adam Hanus.

Adam Hanus uvedl, že v Kopřivnici je toto setkání již tradicí. „Letos je to ale přece jen o něčem jiném. Minulý rok v tuto dobu jsme zde stáli v době, kdy jsme netušili, co nás čeká. Netušili jsme, že kousek od našich hranic vypukne další válečný konflikt, který ovlivní život nejen v České republice. Proto dnešním dnem vzdáváme hold nejen zemřelým, ale i žijícím válečným hrdinům, a naše myšlenky by měly patřit i těm, kdož bojují za svobodnou Ukrajinu,“ podotkl Adam Hanus, jenž vyslovil naději, že příští setkání se již bude konat za mnohem příznivější celosvětové situace. Setkání zakončil společný zpěv české státní hymny.

Ve stejnou dobu si Den válečných veteránů připomněli účastníci setkání ve Frenštátě pod Radhoštěm před místním muzeem. V Novém Jičíně se vzpomínková akce při této příležitosti uskutečnila již ve čtvrtek odpoledne, další města chystala pietní akce ke Dni válečných veteránů na páteční odpoledne.