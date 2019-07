Kopřivnická radnice se v letošním roce premiérově dala cestou participativního rozpočtu a občané předložili deset návrhů, které budou žádat podporu veřejných peněz.

Kopřivnická radnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adam Knesl

„Nechali jsem se inspirovat jinými městy, které takto část svých rozpočtů využívají k tomu, aby dali lidem šanci zrealizovat něco, o čem už dlouho přemýšlí, co by vylepšilo život v jejich okolí nebo městě,“ uvedla za kopřivnickou radnici Barbora Sopuchová. Kopřivnice pro letošní rok vyčlenila v participativním rozpočtu částku 500 tisíc korun. Příjem návrhů byl zahájen 13. května a ukončen k 28. červnu letošního roku. „Za tu dobu jsme přijali deset žádostí v celkové hodnotě 2 877 150 korun. Většina návrhů zcela splňovala schválená kritéria. Bohužel dva návrhy směřovaly do aktivit sice potřebných, ale netýkaly se zlepšení veřejného prostoru, což byla jedna z podmínek, proto jsme je museli vyloučit,“ uvedla dále Sopuchová.