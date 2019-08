„Výstavba nového chodníku podél pravé strany komunikace směrem na sousední město Štramberk v blízkosti lokality rodinných domů na ulici Duhová v závislosti na vhodných klimatických podmínkách začne v pondělí 19. srpna 2019,“ uvedla mluvčí města Jana Hromočuková s tím, že požadavek na nový chodník vzešel z požadavku obyvatel této části města, a to zejména kvůli zajištění vyšší bezpečnosti chodců, především dětí, které se zde pohybují při cestě do školy. „Součástí výstavby chodníku bude i nový přechod pro chodce ve směru k ulici Alšova,“ uvedl ke stavbě vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán.

Kopřivnice získala na projekt dotaci přesahující jeden milion korun z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím dotační výzvy vyhlášené Místní akční skupinou Lašsko. „Žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu tímto úsekem. Po dobu výstavby bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu a bude řízena semaforem,“ doplnil Jiří Štěpán. Dopravní omezení by mělo trvat po celou dobu výstavby, která by měla být ukončena v říjnu letošního roku.