Zastupitelé vyčlenili už druhým rokem půl milionu korun na Ko-projekty, obyvatelé tak mohli podávat vlastní návrhy na zlepšení společenských prostor a okolí. Cílem projektu je zlepšit kvalitu života v Kopřivnici a jejích místních částech.

Koordinátorka Zdravého města z kopřivnické radnice Ivana Holubová uvedla, že lidé poslali na radnici do konce června 15 návrhů a začátkem července je zaměstnanci města zkontrolovali.

„Zjistili jsme drobné nedostatky, na které jsme předkladatele návrhů upozornili. Nyní se budou návrhy zabývat odborníci z radnice, kteří budou posuzovat realizovatelnost projektů, kontrolovat finanční náročnost a další,“ dodala Ivana Holubová.

Letos jsou mezi projekty i dva z místních částí Vlčovice a Mniší. Na konci letních prázdnin se předkladatelé projektů dozví, jestli jejich návrh postoupil do užšího výběru a budou ho moci představit osobně na jedné z akcí města. Komise má za úkol vyloučit ty projekty, které by byly finančně náročné a nebo by se nestavěly na pozemcích města.

Lidé v Kopřivnici zvolí vítěze pomocí elektronického hlasování poté, co budou všechny projekty z užšího výběru odprezentovány. Místostarostka Dagmar Rysová doplnila, že zastupitelé vidí rádi zvýšenou iniciativu občanů.

„Impulzem pro navrhovatele mohlo být i to, že návrh na vybudování hřiště z Ko-projektů z loňského roku se, byť s drobným zpožděním, způsobeným koronovarivou krizí, daří realizovat a dokonce se podařilo spojit dva projekty – dětské hřiště s hřištěm na pétanque,“ uzavřela Dagmar Rysová.

Lucie Syrovatková