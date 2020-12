"Vzhledem k současné epidemické situaci a souvisejícím hygienickým opatřením nebude akce organizována, aby nedocházelo ke shlukování osob. Prosíme občany, kteří se přijdou na ohňostroj podívat, aby dodržovali všechna vládní nařízení (rozestupy, roušky) a nevstupovali za koleje do areálu společnosti Tatra Trucks," dodala k oznámení mluvčí radnice Lucie Macháčková.

Přestože tradiční průběh akce letos není možný, ani o doprovodný program Kopřivničané nepřijdou. Na Nový rok v odpoledních hodinách bude městem projíždět povoz s koňmi a živou hudbou. Ten zastaví na pěti místech ve městě, kde zahraje několik písniček pro radost kolemjdoucích.

"Po ohňostroji si navíc budou moci všichni zájemci pustit novoroční online koncert Lenky Szabó Hrůzové společně Galia Brothers and friends," doplnila Macháčková s tím, že bližší informace naleznete na sociálních sítích Kulturního domu Kopřivnice, který pro vás doprovodný program připravuje.

K TÉMATU

Městský úřad v Kopřivnici funguje v omezeném provozu, objednaní lidé však mohou přijít i mimo úřední hodiny

V souvislosti s vývojem epidemické situace je Městský úřad v Kopřivnici otevřen veřejnosti každé pondělí a středu, a to dopoledne od 8 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin. Úředníky je možné kontaktovat kterýkoliv pracovní den v běžné otevírací době - telefonní seznam.