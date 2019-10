Úmrtí Karla Gotta vyvolalo v lidech mnoho vzpomínek i přesto, že Karel Gott na Novojičínsku koncertně nevystoupil minimálně v posledním čtvrtstoletí. Mnozí ho ale mohli vidět jinde.

Mladík, jehož jméno na jeho přání neuvádíme, měl možnost zpěváka vidět v roce 2013 na festivalu Rock for People v Hradci Králové.

„Bylo to neskutečné, bylo tam na něj více lidí, než potom, když vystupovala hlavní hvězda večera, Queens of the Stone Age. Nejlepší bylo, když začal zpívat Včelku Máju, tak s ním zpívali skoro všichni,“ vzpomíná mladík a ukazuje videa na nichž Karel Gott na festivalu zpívá píseň Trezor a Být stále mlád.

Několik vzkazů a vzpomínek se objevilo na facebookových stránkách Novojičínského deníku.

„Psal se rok 1987. Závod TATRA Kopřivnice slaví výročí, jako dárek pro spoluobčany a zaměstnance pozval do města Karla Gotta a jeho hosty s koncertním programem… já viděl pana Gotta přijíždět k zimnímu stadiónu - neuvěřitelný zážitek,“ sděluje pisatel se jménem Jiřík Marek.

Taneční centrum Relax Kopřivnice připojuje:

„Skvělý umělec, od dnešního dne má více lidí povědomí, že bůh je v nebi.“ Uživatel se jménem Zdenek Zejda přidává fotografii, na níž stojí s Karlem Gottem a píše: „Nezapomenutelný koncert ke znovuotevřeni Haus des Gastes, Wallgau, Ga-Pa. R.I.P.“

Josef Zajíček, vedoucí pěveckého oddělení v ZUŠ Nový Jičín a sbormistr pěveckého sboru Ondrášek, kterého Novojičínský deník oslovil, uvedl, že ve středu si v „hudebce“ pouštěli písně Karla Gotta asi půl hodiny.

„Potom jsme si o něm povídali. Já jsem jim říkal své postřehy, které jsem na něj měl, protože ho poslouchám do svých čtyř let a v podstatě jsem na něm vyrůstal,“ sděluje Josef Zajíček s tím, že Karel Gott určitě bude dál žít mezi lidmi prostřednictvím rádia a televize.