Libhošť – S ojedinělým nápadem přišli nedávno v Libhošti. Vyzvali dobrovolníky k dárcovství krve a výzva se setkala se solidním ohlasem. Libhošťané, jak si říkají, by byli rádi, kdyby je následovaly další obce.

Již podruhé se někteří obyvatelé Libhoště zúčastnili společného odběru krve v Novém Jičíně. | Foto: Obec Libhošť

Na počátku bohulibého počinu byla návštěva Naděždy Demlové, předsedkyně komise pro občanské záležitosti v Libhošti, v novojičínské nemocnici. Na nástěnce zahlédlaplakát s prosbou o dárcovství krve. Nahlodalo ji to a řekla si, že zkusí navrhnout komisi pro občanské záležitosti, jestli by do toho lidi nešli. „Samozřejmě mě napadlo, že oslovím také pracovníky a vedení obce Libhošť,“ podotkla Naděžda Demlová.