„Zapsala se do historie města! Nevím – s výjimkou sportovců – o nikom, kdo by to v poslední době dokázal,“ uváděl Jiří Unruh, jeden z někdejších místostarostů Frenštátu pod Radhoštěm. A svého času také člen rockové skupiny Laser, v níž dospívající Iveta hostovala. „Měli jsme odzkoušených deset patnáct písní. Vzpomínám na jeden koncert ve Skalních sklepech v Odrách, kde byla velká zima a museli jsme si přitápět termostatem,“ popisoval Unruh.

Ivetina spolupráce s lokálními muzikanty, kteří na ni dodnes vzpomínají v nejlepším, vzala nicméně brzy za své, když se vypravila za kariérou do Prahy. Platilo to i pro soubor Dianhtus, kde účinkovala za mikrofonem zejména na plesech. „Mezi nás přišla jako patnáctileté děcko, pak vystudovala gympl a odstěhovala se. Vystupovala s námi dva roky, byla oblíbená, ale jinak tichá, seděla v klidu a popíjela čajíček,“ popisuje kytarista Zdeněk Bartoň.

Jeho bratr Jarda – baskytarista Dianthusu – zmínil v souvislosti s Ivetou Bartošovou seriál pojmenovaný prostě Iveta a vysílaný od roku 2022 ve třech sériích vždy po třech epizodách: „Jsou to pohádky!“ Jiní pamětníci slavné zpěvačky z rodného města byli přímočařejší – označovali tento filmový počin za děs, ostudu či lži. „Upravené a přibarvené. A četl jsem, že i jinde, nejen u nás ve Frenštátě, s ním nebyli lidé spokojení,“ nechal se slyšet Zdeněk Bartoň.

Aleš Luchesi zmínil poslední vystoupení zpěvačky pro sousedy, proběhlo také na plese, a to rok před její smrtí. Nyní, deset let po sebevraždě Ivety Bartošové, si smutné výročí veřejně nijak nepřipomněli. Někteří ze studentů frenštátského gymnázia, které od dob, kdy tam zpěvačka chodívala, přesídlilo jinam, si ani nevybaví, že interpretka hitů jako Knoflíky lásky, Málo mne zná či Hej, pane diskžokej je rodačkou z tohoto města. V paměti však zůstala starousedlíkům z osady Kopaná, kde vyrůstala.