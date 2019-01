Fulnek - Až do neděle se mohou zájemci účastnit aukce nazvané Pastelky pro Tibet. Cílem akce je přispět na opravu sirotčince vnepálském městěKáthmándu.

Akci pastelka pro Tibet zorganizovalo občanské sdružení Comenius Fulnek a záštitu nad ní převzala fulnecká podnikatelka Iva Mročková, jejíž dcera Tereza dala hlavní impuls k pomoci sirotčinci v Nepálu, kde žije řada tibetských dětí.

„Tereza tam před dvěma roky asi půl roku vyučovala angličtinu. V rodině, kde bydlela, měli dva sirotky. Teď se tam o prázdninách Tereza vrátila a zjistila, že těch dětí je tam už třiadvacet,“ naznačila Iva Mročková a dodala, že sirotkům město dalo k dispozici jeden objekt. V jedné jeho místnosti děti spí, ve druhé se učí. Více místností je neobydlených. „Ten dům má místo skla v oknech vlnitý plech, není zateplený a v teď už tam začíná období, kdy večer jsou teploty kolem nuly a přes den kolem deseti stupňů. Tak se snažíme vybrat peníze na to, aby ten dům měl alespoň základní vybavení a aby těm dětem mohli koupit teplejší přikrývky,“ vysvětlila Mročková. Zároveň poznamenala, že peníze by se třeba daly použít také na to, aby se ty děti dostaly poprvé v životě do zoologické zahrady.

Samotná aukce začala v sobotu 8. října v 16 hodin v kapli svatého Rocha ve Fulneku vernisáží portrétů dětí, které v nepálském sirotčinci žijí. Návštěvníci se tak mohou seznámit s osudy jednotlivých dětí a v aukci mají možnost vydražit složku každého dítěte. K dispozici jsou také fotografie dětí, které si zájemce může koupit za třicet korun. Na fotografii je i kontaktní adresa, takže držitel fotografie má možnost tomu „svému“ dítěti třeba napsat dopis nebo poslat dárek. Nechybí ani pokladnička na dobrovolné příspěvky.

„Jsem velmi rád, že jste dnes přišli pomoci sirotčinci a je jedno, jakou to bude částkou. Nezáleží na tom, zda to bude koruna nebo milion korun,“ uvedl přítomný Tibeťan Jigme Tenzina, který velmi dobře zná prostředí sirotčinců v Nepálu. „Pokud se v Evropě a jiných zeních ptáte, proč se o tyto sirotky nepostará nepálská vláda, vysvětlení je jednoduché. Vlády v zemích jako je Nepál nebo Bangladéš to neumí a nedokáží. V tom jsou prostě špatné,“ vysvětlil Jigme Tenzina a znovu ocenil jakoukoliv pomoc. „Jinak tyto děti, které se nedostanou do sirotčince, končí na ulici a některé z nich dopadají špatně. Kradou a podobně,“ doplnil.

Samotná Tereza Mročková, iniciátorka akce, se vernisáže nemohla zúčastnit. Pár slov, které zaslala, za ní přednesla členka sdružení Radka Kuchyňková. „Tváří v tvář hladu, zimě i nedostatku toho, čemu my říkáme základní potřeby, se tyto děti perou se životem, přesvědčeny, že na konci černého tunelu je čeká krásná hvězda,“ ocitovala Kuchyňková z dopisu Terezy Mročkové.

Zájemci, kteří mají chuť se do akce zapojit, mohou navštívit kapli až do neděle 16. října do 15 hodin, kdy bude vyhodnocení aukce, případně navštívit webové stránky www.comeniusfulnek.cz, kde se dozvědí vše podstatné. Jak uvedla místopředsedkyně sdružení Pavlína Vráblová, za první dva dny se podařilo získat na příspěvcích téměř 18 tisíc korun. Další lidé se nám hlásí po internetu, ozvalo se i několik dárců, kteří chtějí přispět bez uvedení jména,“ uzavřela Vráblová.