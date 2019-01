Nový Jičín - Opět o pomyslný stupínek níže klesla v červnu nezaměstnanost na Novojičínsku. Po dlouhé době se dostala těsně pod čtyřtisícovou hranici.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/David Taneček

Zatímco v květnu Úřad práce v Novém Jičíně evidoval 4063 nezaměstnaných, v červnu jich bylo 3999, což představuje 4,65 procent. Větší část lidí bez práce tvoří ženy, kterých poslední školní měsíc bylo 2207.

„Ve srovnání s červnem loňského roku to je letos o 1712 nezaměstnaných osob méně. Naposledy byla ve srovnatelném ročním období takto nízká míry nezaměstnanosti v červnu roku 1992, kdy dosáhla 4,57 procent,“ konstatoval ředitel novojičínského úřadu práce Jiří Macíček.

V průběhu června se nově zaevidovalo 556 uchazečů, z nichž nejvíce je opět pomocných a nekvalifikovaných lidí, a to 32 procent, což je o 7 procent více než v květnu. V celkovém poštu uchazečů figurují pomocné a nekvalifikované profese, a to 33,12 procent. Evidenci v červnu ukončilo 630 osob. Uplatnění v zaměstnání našlo 332 uchazečů, a to především ve strojírenství a službách.

Podle úřadu práce se zastoupení absolventů škol dosud stále pohybuje na pětiprocentní hranici. „Lze předpokládat, že noví potencionální nezaměstnaní z řad této kategorie využijí po ukončení přípravy na povolání krátké období, po které jsou ještě zbaveni povinnosti platby zdravotního pojištění,“ sdělil ředitel úřadu.

Nemalou skupinu uchazečů v počtu 990 osob tvoří lidé se zdravotním postižením. „V současnosti je pro tyto občany vhodných 19 míst. I tato místa mají svá omezení pro specifické typy zdravotních postižení,“ doplnil Macíček. Koncem června zaměstnavatelé nabízeli prostřednictví úřadu práce 1871 volných míst, z nichž převažovalo 951 pozic s požadavkem vyučení v oboru. Lidé se základním vzděláním měli k dispozici 684 míst. středoškoláci 193 a vysokoškoláci mohli volit z nabídky 43 míst.

