/ROZHOVOR/ Nadechni se a žij! Tímto heslem se v pobytovém a ambulantním centru Zdraví bez limitu, které se nachází ve Starém Jičíně-Vlčnově, řídí všichni zaměstnanci. Majitelka Magdaléna Randýsková v následujícím rozhovoru představila celou společnost i to, co všechno nabízí.

Magdaléna Randýsková | Foto: archiv Zdraví bez limitu

Prozradíte, kdy a jak celý projekt Zdraví bez limitu vznikl?

To je dlouhý příběh. Začínala jsem v roce 1998 ve dvou kancelářích v Novém Jičíně. Klienty, kteří přijížděli z celého světa za takzvanou zdravotní turistikou, jsme ubytovávali v okolních hotelích a na jednotlivé služby jsme je museli svážet k nám do centra.

Mým snem bylo mít vlastní zázemí se vším všudy pod jednou střechou. Paradoxně mi tenkrát pomohly povodně, kdy jsem se spojila s tehdejším starostou Starého Jičína panem Hrňou a nastěhovala jsem se do budovy číslo popisné 35, kterou město nemohlo dokončit právě kvůli povodním.

Tam jsme začali s manželem budovat naše centrum. Nájemní smlouvu jsem měla na deset let. V té době jsem také koupila vedlejší budovu technických služeb s tím, že postupem času se přestěhuji do svých prostor.

Čas plynul a mně se do této budovy pořád nějak nechtělo. Pak pan starosta zemřel. Před smrtí jsem mu slíbila, že budovu opravím. Pustila jsem se do toho až po čase, kdy mi končil nájem.

S velkou radostí a elánem jsem dostavěla krásné zařízení, kde byly prostory uzpůsobeny podnikatelskému záměru, který jsme tehdy měli. Jenže přišel zlom, s manželem jsme se v roce 2013 rozešli.

Co bylo potom?

Bylo to těžké období. Nevěřila jsem si. Postupem času to pro mě začala být výzva. Jeden člověk mi pak řekl: Něco dokážeš, jen se musíš spojit s lidmi, kteří ti pomůžou dát dohromady něco, co bude znovu unikátní. Postupně jsem si zase začala věřit.

Nyní potkávám správné lidi, kteří mě někam posunují. Začala jsem si uvědomovat, že každý den je pro mě výjimečný.

Vaše firma se jmenuje Zdraví bez limitu. Co si pod tím můžeme představit?

Můj názor je, že jak ve zdraví, tak i v životě si sami stavíme limity a omezení. Začínáme toto zařízení postupně budovat. Chceme, aby bylo výjimečné, nejen svou privátností, ale také tím, že každý člověk je jedinečný a potřebuje individuální přístup, ale hlavně má své zdraví ve svých rukách.

Jaké služby nabízíte? Co všechno tady lidé najdou?

Zdraví bez limitu teprve rozjíždíme. Nabízíme přístrojovou kosmetiku Duolift expert, masáže, zprostředkováváme vyšetření potravinových intolerancí, nabízíme luxusní ubytování, seminární místnosti. Lidé se o nás začínají dozvídat. Nabízíme například unikátní metodu, TES- terapii, která se zaměřuje na stimulaci endorfinů v mozku.

Máme jediný přístroj v České republice. Terapie se používá na všechny druhy nemocí a problémů s tím spojených. Hodně působí na lidi, kteří jsou v depresi, napětí a stresu. Máme i terapii e-Lybra, což je biorezonanční přístroj, který se zaměřuje na psychiku. Přístroj snímá rezonance a ladí je „na dobrou vlnu".

Zaujaly mě potravinové intolerance. Co si pod tím představit? Jak to funguje?

Nabízíme testy na intoleranci potravin, jejich součástí je i lékařem sestavená speciální kuchařka na každého jednotlivce. Tento test se dělá z krve, a to na základních 88 potravin nebo komplexní test na 280 potravin. Test sice něco stojí, ale ušetříte tak do budoucna, protože budete konzumovat jen ty potraviny, které jsou pro vás vhodné.

A jak poznáte, že to funguje? Budete se cítit lépe.

Máte nějaké další plány?

Chystáme projekt, v rámci kterého by se rozšířily nadstandardní lékařské služby propojené s psychosomatikou.

Pro koho jsou vaše služby určené?

Pro všechny, kteří se chtějí zastavit, nadechnout a zrelaxovat.