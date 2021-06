Pavla Nippertová, tisková mluvčí novojičínského okresního soudu pro Deník uvedla, že oba obviněné soud uznal vinnými z přečinu týrání zvířat. „Obviněnému byl uložen trest odnětí svobody na jeden rok s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou roků, obviněné byl uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 180 hodin,“ sdělila Nipertová.

V souvislosti s tresty se na sociálních sítích objevilo mnoho negativních reakcí, jejichž pisatelé považují trest za nedostatečný. Zejména na facebooku Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat, jehož místopředsedkyně Barbora Tocauerová se rozhodla trápení psa ukončit.

„Tak teď nevíme, co si o tom máme myslet. Na jedné straně pes, který dlouhodobě opravdu trpěl. Nemohl se najíst ani napít, protože měl přes celou tlamu, hltan a hrtan prorostlý obří nádor, umíral zaživa hladem a žízní plus měl další zdravotní problémy a jediný trest je podmínka? Takže vlastně nic a jako druhé veřejně prospěšné práce? To je výsledek přísnější legislativy? Prý projevili lítost a byli bezúhonní,“ stojí ve vyjádření spolku.

Zuboženého vychrtlého třináctiletého křížence německého ovčáka Mikeše vyfotila 1.listopadu v Pustějově Renata Demlová. Fotografii umístila na facebook s dotazem, zda někdo neví, komu pes patří. Později na místě redakce Deníku zjistila, že majitel psa je kvůli práci v Německu a o psa se starala jeho přítelkyně.

„Ten pes měl nádor na dolní čelisti, majitel s ním jel na veterinu, kde mu řekli, že se to nedá operovat. Oni ho ale nechtěli nechat utratit, že ho nechají dožít doma. No, vypadal teď ten pes hrozně,“ přiblížila situaci jedna z místních obyvatelek.

V pátek 6. listopadu přijela k bydlišti majitele psa Barbora Tocauerová a přemluvila přítelkyni majitele, aby jí psa darovala. S Mikešem, jak se pes jmenoval, pak odjela na veterinární kliniku do Opavy. „Ten pes byl v moc špatném stavu, byl tak dehydratovaný, že u něj nezabírala ani ta injekce. Pořád se snažil napít, chodil k misce, ale kvůli nádoru, který měl ve spodní čelisti, nemohl. I doktor říkal, že něco takového neviděl. Bylo to hrozné,“ řekla nedlouho poté pro Deník Barbora Tocauerová.