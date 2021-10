Malý Roudný je považován za vedlejší kráter Velkého Roudného. Nevýrazným plochým sedlem mezi nimi vede silnice z Roudna do Křišťanovic.

"Nedoceněný bratr ztrácející se ve stínu svého jen o pár metrů vyššího sourozence," popisují Malý Roudný turistické průvodce. Na vrchol Malého Roudného sice nevede turistická značka, ale není problém tam trefit přes louky a pastviny.

Malý Roudný je přístupný z různých směrů přes remízky a polní cesty, ale turista by si měl dát pozor, aby neskončil mezi ohradníky. Kdysi poblíž vrcholu stávala Chata Malý Roudný, ale dnes již je zničená, takže vyhaslý vulkán žádnou cílovou odměnu za výstup nenabízí. Severní úbočí spadá do katastru obce Roudno, zbytek sopky včetně vrcholu patří pod Křišťanovice - více o návštěvě v Křišťanovicích se dočtete zde.

Na sopce bude rozhledna:

"Roudno má Velký Roudný, my máme Malý Roudný. Všichni chodí automaticky po turistické značce k rozhledně na Velký Roudný, ale jen málokdo si uvědomuje, že Malý Roudný nabízí úplně stejně nádherné výhledy do krajiny i bez rozhledny. Nesmíte se nechat odradit tím, že cestičky na Malý Roudný nejsou moc vyšlapané. Moc lidí tam nechodí, ale výlet stojí za to," vysvětluje starostka Křišťanovic Jitka Rozkošná - celý a rozhodně velmi netradiční rozhovor s první dámou obce najdete zde.

"Malému Roudnému chybí popularita. Není zde parkoviště, ani značená cesta. Kolem je hodně soukromých pozemků a pastviny s ohradníky, což mnoho lidí odradí. Ukazatele směru a cedule s informacemi už vandalové dávno zrušili. Zatím jsem o tom nepřemýšlela, ale v budoucnu by obec mohla na Malém Roudném vybudovat aspoň nějaký přístřešek. V Mezině a v Roudně je spousta turistů, které zajímají pozůstatky vulkanické činnosti, tak možná by některé z nich mohl zajímat i výlet na Malý Roudný," dodává starostka.