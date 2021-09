Co se v poslední době děje v obci Rybí?

Děje se tady toho pořád dost. Vnímám to tak, že jsem takový stavitel. Rekonstruovali jsme sokolovnu a víceúčelové hřiště vedle ní. Ve sportovním areálu se v současné době dostavuje pumptrackové hřiště. Kromě toho je tam dětské hřiště a workoutové hřiště. Vytvořili jsme cyklostezku, kterou jsme propojili Rybí s Novým Jičínem. Najíždí se tam u nové cukrárny, což je ideální místo. O prázdninách jsme už snad dokončili rekonstrukci interiéru základní školy. Ze staveb nás ještě čeká rekonstrukce moštárny, kterou jsme dostali od místního spolku Českého svazu zahrádkářů, kteří rozpustili spolek. Nenašli důvod, proč v tom pokračovat, ti pánové měli průměr let nad sedmdesát.

Čekají se nějaké akce?

Čekají. Třeba Rybský trhák. To je běh, který pořádáme společně s Atletickým klubem Emila Zátopka. Bude to 9. října. Dospělí poběží sedm kilometrů. Jmenuje se to Trhák, protože to fakt trhá plíce – běží se směrem na kopec Puntík (úsměv). Je to drsný běh, ale vymysleli si to v atletickém oddílu. Loni byli účastníci úplně nadšení. Asi to byl poslední závod v České republice, pak už bylo všechno zrušené.

Z čeho máte radost?

Velkou radost mám z komunitního centra Věžička. Podařilo se nám zachránit chalupu z třicátých let minulého století, která je architektonicky zajímavá. Je to taková dominanta obce Rybí. Dům s věžičkou se hned tak nevidí. Architektem byl tatínek malíře Zdeňka Buriana, o to více nás to těší. Snažíme se tam natáhnout lidi za různými aktivitami. Jak jsem zavalena stavbami, unikají mi takové malé věci pro radost, jako třeba vítání občánků, koncerty, hraní. Díky tomu, že se trochu angažuji ve spolku Věžička, tak se aspoň účastním jejich akcí. Radost taky mám ze systému našich domovních čističek. Neříkám, že je to jednoduché, máme 190 čistíren které jsou propojené centrálním monitoringem. Už jsme po tom pásli delší dobu. Teď ještě toužíme po tom, abychom se dostali ke kalolisu. A taky mám radost ze čtyř vnoučat.

Rybí nabízí nejen pěkné výhledy ale také zajímavé aktivity.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Chcete v obci něco změnit?

Asi ten silniční provoz přes Rybí. Doufali jsme, že provoz z Kopřivnice na Nový Jičín se více přestěhuje na rekonstruovanou bývalou rychlostní silnici, ale moc se to zatím nestěhuje. Třeba se to změní, až plně pojede silnice přes Sirkové lázně. A ještě mě mrzí, že lidi se nějak moc uzavírají, už to není tak pospolité. Za deset let, co starostuji, vidím ty ústupy. Jsou tady hasiči Sokol, skauti, kteří fungují, ale jsou to pořád jen ty samé skupiny lidí, kteří něco dělají.

Kam v Rybí ráda chodíte nebo kam byste ráda někoho pozvala?

Jak už jsem řekla, ráda chodím do komunitního centra Věžička, určitě bych ráda lidi pozvala na naši novou cyklostezku a také do našeho sportovního centra, kde zanedlouho bude dokončená i pumptracková dráha.

A je v obci místo, kde naopak chodíte nerada?

Okolo Fojtství. I když s tím nic jako obec nemáme, stydím se za to. Ale údajně už se blýská na lepší časy.