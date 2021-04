Je na pozici starosty Bernartic nad Odrou dva roky, předtím pracoval čtyři roky jako neuvolněný místostarosta. O tom, co se v obci děje i o svém vztahu k ní hovoří Tomáš Horut.

Tomáš Horut je starostou Bernartic nad Odrou první volební období. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Co se momentálně děje v Bernarticích nad Odrou?

Podařilo se nám po čtyřiceti letech zrekonstruovat tělocvičnu. Máme kompletně zrekonstruovaný interiér včetně podlahy, výměny oken a dalších věcí – takže teď máme perfektní moderní tělocvičnu. Postupně rekonstruujeme mateřskou školu, zvenku je hotová, stejně jako interiér v prvním nadzemním podlaží. Letos nás čeká druhé nadzemní podlaží a podkroví a chceme ve školce modernizovat kuchyň, protože tam se vaří pro školku i pro školu. Máme rovněž krásně zrekonstruovaný interiér v kulturním domě – kompletně jsme letos vyměnili parketovou podlahu a loni se nám podařila generální rekonstrukce jeviště. To už bylo po čtyřiceti letech rovněž nevyhovující. Na kulturáku chybí už jen dodělat fasádu. Snažíme se každý rok opravit kus nějaké místní komunikace. Máme opravenou sezónní restauraci Odra, kterou hojně využívají cyklisté i jiní návštěvníci a nějaké plány máme i s nepoužívanou bývalou smuteční síní. Obec přispěla na opravu kostela, který je národní kulturní památkou a musí se rekonstruovat od střechy po fasádu. Chybí nám tady ale zázemí pro uložení obecní techniky a do budoucna potřebujeme řešit sběrný dvůr.