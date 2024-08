Many zmizel při bouřce, psa hledali v rojnicích i s drony, vypsali odměnu, 26. 8. 2024 | Video: Deník/Radek Luksza

Bouzov v Olomouckém kraji, jihomoravský Podivín, východoslovenské Košice. Z mnoha míst v blízkém okolí i za hranicemi přišly chovatelům do Nového Jičína tipy, kdy se může nacházet jejich ztracený rodinný miláček - německý ovčák Many.

„Právě jsem v lese, na spojnici lesní cesty Želechovice, co ústí kousek od Pinduli, a cestou šel vyčerpaný německý ovčák se zraněnou zadní nohou, neměl obojek,“ tak zní jedna z posledních zpráv, kterou poslali manželce majitele Manyho Nikol Rusevové.

Tříletý vlkošedý německý ovčák o váze třiačtyřiceti kilogramů utekl z domu ve vilové čtvrti v Novém Jičíně mezi sportovními areály, nemocnicí a supermarketem Kaufland. „Stalo se to při jedné noční červencové bouřce. Bál se, a když nám tady strašně uhodil hrom, tak si vyháčkoval dveře a byl pryč. My se ráno vzbudili, barák dokořán a Many nikde,“ popsala zmizení psa chovatelka.

Nepomohl ani senzibil

Pak se rozběhl kolotoč výzev a pátrání. Majitelé psa spolu s dobrovolníky z novojičínského kynologického cvičiště procházeli v rojnicích vybrané lokality, lepily plakáty, vznikaly příspěvky na sociálních sítích i zvláštní webová stránka. Při hledání Manyho využili chovatelé drony, vypsali odměnu - nejprve deset, potom dvacet tisíc korun. „Jedna senzibilka uvedla informaci, že se může vyskytovat v Žilině u Nového Jičína, na nějaké pláni nebo pasece u hřbitova nebo lesíka. A taky nic,“ pokračovala Nikol Rusevová.

Kde by mohl po více než měsíci pátrání člen její rodiny být, nemá absolutně tušení. Nevyloučila však, že by si mohl tohoto respekt budícího psa někdo „přivlastnit“. „Many není ostrý hlídač, máme ho cvičeného na poslušnost, je laskavý a přátelský,“ uvedla s tím, že dalším charakteristickým rysem psa je jeho výška – nedorostl totiž do statné postavy jako běžní samci, připomíná spíše fenku. Kastrovaný není, čipovat ho nechali, stejně jako tetovat - v uchu má číslo 59646.

Manyho naposledy prokazatelně spatřili den po útěku, a to u penzionu v oblasti zvané Pod Skalkama v Novém Jičíně. „Prověřovali jsme i zprávu o přejetém německém ovčákovi na rychlostní silnici u našeho města. Naštěstí se nepotvrdila, byť ten pejsek byl sotva odrostlé štěně a taky zmizel při stejné bouřce,“ poznamenala chovatelka. S manželem, jak dodala, pátrání stále nevzdávají. Poznatky o Manym rádi přijmou na telefonním čísle 731 365 989.