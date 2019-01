Frenštát pod Radhoštěm - Výjimečné výročí, se kterým se člověk dnes nesetkává často, o víkendu oslavili manželé Horečkovi z Frenštátu pod Radhoštěm. Své „ano“ si řekli před rovnými šedesáti lety.

Manželé Horečkovi oslavili šedesát let společného života. | Foto: Deník/ Jana Hromočuková

Ačkoliv se rozvody a odluky partnerů staly běžnou součástí našich životů, nad kterou se málokdo nepozastavuje, občas se najdou lidé, pro které jsou tyto pojmy zcela cizí. Jedni takoví žijí ve Frenštáte pod Radhoštěm. O víkendu oslavili takzvanou diamantovou svatbu, tedy úctyhodných šedesát let společného života.

Na první pohled manželé Horečkovi, jež žijí ve frenštátském domově pro seniory Hortenzie, působí jako obyčejní senioři. Při bližším seznámení však člověk zjistí, že před dvaaosmdesáti letým panem Albínem a jeho jednaosmdesátiletou ženou Libuší, by měl takzvaně smeknout klobouk. Pár spolu totiž žije šedesát let. V neděli 23. října oslavili diamantovou svatbu.

Ačkoliv jde o významné výročí, ani pan Albín ani paní Libuše nepůsobí, že by se tím nějak zvlášť zabývali. Zástupy gratulantů a zájem medií berou s nadhledem s tím, že přeci zase tak výjimeční nejsou. „Jsme spolu, protože se i po těch letech máme pořád rádi,“ komentují své výročí svorně. Na dotaz jak se seznámili se následně ponořují do vzpomínek. „Já pocházím z Trojanovic, moje žena z Frenštátu. Protože je to blízko sebe, nebyl problém se poznat a seznámit,“ uvedl pan Albín. Původní přátelství přerostlo v lásku.

Ačkoliv za šedesát let trvání přečkala dvojice nejednu trabli, odloučení a problémy, vydržela. „Jednoduché to nebylo, ale to je normální. Chvilku po seznámení jsem musel na vojnu, ale žena na mě počkala a nakonec jsme se v říjnu v jednapadesátém roce vzali,“ usmál se pan Albín. Manželé svůj společný život strávili ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Tady jsme také pracovali jednom místním podniku. Manžel i když byl truhlářem ve výrobě, já v archivu,“ doplnila vzpomínky paní Libuše. Ze spokojeného manželství vzešly dvě dcery. Mladší Šárka na rodiče shodou okolností dohlíží doteď. Pracuje totiž v domově Hortenzie. „Rodiče mám tak denně pod dohledem,“ řekla s úsměvem Šárka Maková s tím, že je za tu možnost velmi ráda.

Přestože jsou spolu manželé Horečkovi takovou dobu a rady na spokojené manželství by z jejich úst byly více než oprávněné, recept, jak se to dělá, nemají. „Myslel jsem, že se mě na to zeptáte, ale já vám žádnou radu nedám. Podle mého je důležitá tolerance a pochopení pro toho druhého. Zbytek pak tak nějak přijde sám,“ řekl pan Albín. A že tolerance hraje ve vztahu těchto manželů velkou roli vzápětí potvrdila také paní Libuše. „Můj muž byl vždycky velmi ochotný a pracovitý, každému se snažil pomoc. Často proto nebyl doma. I když se mi to kolikrát nelíbilo, dnes si ho za to velmi vážím,“ řekla paní Lubuše. Manžel jí kompliment vzápětí vrátil. „Víte, moje žena je opravdu skvělá. I v nelehkých časech dokázala vždy vytvořit kouzlo domova, postarat se o domácnost a o naše děti. Za to si jí moc vážím,“ dodal pan Albín s pohledem na svou paní.