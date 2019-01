Petřvaldík - Dvaasedmdesát let společného života oslaví v pátek 19. listopadu manželé Jan a Liduška Galiovi z Petřvaldíku na Novojičínsku.

Manželé Galiovi si po dvaasedmdesáti letech opět vyměnili snubní prstýnky. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Manželé, kteří se brali ve Lhotce v listopadu 1938, se nedávno přestěhovali z Mošnova do domova Oáza v Petřvaldíku, místní části Petřvaldu.Tam jim také personál nyní přichystal překvapení v podobě opakovaného svatebního obřadu, včetně výměny prstýnků.

„To je neuvěřitelné. Před dvěma roky slavili u nás na úřadě platinovou svatbu. Musím upřímně říci, že jim závidím,“ zmínil se oddávající Roman Máca, starosta Mošnova.

Jan Galia má šestadevadesát let, jeho manželka Liduška je o osm let mladší. Jak se se svým mužem seznámila, nechtěla prozradit. „Ulovila jsem ho v rybníku,“ smála se čiperná seniorka. Více ale k tomuto tématu nechtěla říci. „Nemohu to říci, to je tajné,“ dodala žena, která se vdávala jako šestnáctileté děvče. Co na to tenkrát její rodiče? „No nic. Byli rádi, že se mě zbavili,“ pokrčila rameny oslavenkyně. Jan Galia byl sdílnější a přiznal, že svou milou poprvé uviděl ve Lhotce na svatbě. „Všechno musí prozradit,“ prohodila Liduška Galiová směrem k manželovi. Ten zdůraznil, že se mu tehdy na mladém děvčeti líbilo úplně všechno.

„Ona všechno uměla. Jich totiž bylo jedenáct, takže ona, jako nejstarší musela doma dělat všechno. Maminka ji vedla dobře,“ pokračoval Jan Galia, jenž prožil asi nejšťastnější chvíle, když se jim narodil první syn Jaroslav.

Později měli ještě čtyři syny a jednu dceru. Pomáhali ve výchově jedenácti vnoučat a těší se ze sedmnácti pravnoučat. Eva Bosová, je nejstarší vnučkou manželů Galiových. „Oni mě víceméně vychovávali. Střídavě jsem bývala u babičky, když mamka chodila do práce. Vzpomínám na ty roky moc ráda. Je to moje nejmilejší babička. Vodili mě do školky, do školy. Do patnácti let jsem tam trávívala prázdniny. Jsem moc ráda, že jsou v pohodě a jsou takoví, jací jsou. Jsou úžasní,“ vyjádřila se o svých prarodičích Bosová.

Její slova potvrdil také manžel Libor Bos. „Myslím si, že u nich nikdy nebyl problém třeba v tom, že jsou hračky roztahané v kuchyni nebo v pokoji. A i teď, když má kolem sebe malé děti, je babička neskonale šťastná. Byli vždy takoví spokojeni. A to ještě před dvěma roky, když měli sedmdesát společných let, pan Galia tancoval od odpoledne až do půlnoci, a vytancoval všechny vnučky i pravnučky,“ dodal Bos.

Jana Galiu postihla přednedávnem mozková příhoda, z níž už se dostává. Přesto se manželé letos raději přestěhovali do domova Oáza, kde se oběma velmi líbí. A jaký mají recept na to, aby dva lidé spolu vydrželi tak dlouho spokojeni? „To vám neporadím. Vyšlo to tak,“ řekla Liduška Galiová. „Na svatbě jsem řekl, že s ní budu ve zlém i v dobrém, a to jsem dodržel,“ doplnil svou ženu Jan Galia.