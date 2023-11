U sjezdu 342 z dálnice D1 stojí nová restaurace McDonald’s. Provozovna v Bravanticích funguje od 12. října a jedná se o sto sedmnáctý McDonald’s v České republice. V Moravskoslezském kraji je to pátá pobočka provozovatele Jana Ostrého. Výstavba restaurace trvala šest měsíců. Deník vyrazil na místo za reportáží.

Nová pobočka McDonalds v Bravanticích, 22. října 2023. | Video: Deník/Tereza Figalová

Pár minut po poledni sjíždíme z dálnice k nové provozovně na Novojičínsku. „Restaurace je v těsné blízkosti dálnice D1 se sjezdy z obou stran, jak z Brna, tak z Ostravy,“ uvádí pro Deník franšízant Jan Ostrý. Pobočka McDonald’s funguje už druhý víkend.

Obloha je zatažená a vypadá to, že za chvíli začne pršet. Parkoviště u McDonald‘s je plné. U vchodu stojí rodina se dvěma dětmi, které netrpělivě čekají, až si půjdou objednat jídlo. Vcházíme dovnitř a stoly jsou téměř obsazené, zbývá jen pár míst. Interiér restaurace je vymalován převážně v neutrálních hnědých odstínech. U koutku s kávou a dezerty nás přivítal manažer provozovny ve firemní bílé košili.

„Jedná se o první a kompletní samostatně stojící budovu. Všechny ostatní restaurace Jana Ostrého jsou součástí jiných komplexů,“ říká manažer amerického fastfoodu Richard Klose.

Vedoucí nás provází kuchyní a ukazuje vybavení. Například automatický stroj na napouštění a zkompletování nápojů. „Měli jsme jeden den zkušebního provozu pro zaměstnance a jejich rodiny, abychom vychytali chyby a následující den bylo slavnostní otevření,“ popisuje Richard Klose.

Kuchyň je plná mladých brigádníků, kteří stojí o přivýdělek ke studiu. V zadní části restaurace se nachází velký sklad a mrazák. Poté pokračujeme zadním východem k příjezdové cestě pro zákazníky, kteří si objednávají jídlo sebou do auta. Venku stojí vysoký sloup s obrovským žlutým písmenem M. Manažer provozovny v Bravanticích vysvětluje, že se jedná o nejvyšší stojan v České republice, měří přes třicet metrů.

Zákazníci nemusí dojíždět do Ostravy

Restaurace je stále plná hladových strávníků, kteří si objednávají převážně u samoobslužných stojanů. „Denně do restaurace přijde přibližně tisíc zákazníků. V téhle pobočce je úplně jiná struktura klientely než ve velkém městě, jsou nenároční a milí,“ uvádí Klose.

Hosté nové provozovny jsou především z okolních vesnic, například ze Studénky a z Bílovce. U vchodu potkáváme mladíky, kteří přišli na oběd. „Zajeli jsme si do Bravantic, protože to sem máme kousek. Je pro nás výhodnější najíst se tady, do Ostravy je to pro nás o dost dál,“ prozrazuje Daniel. U vchodu se ozývají další návštěvníci: „Dám si jednoho Big Maca,“ říká jeden z nich. Když odjíždíme, parkoviště je stále plné.

Další restaurace McDonald’s v regionu by měla vzniknou v Příboru. „Naše společnost plánuje v následujících měsících otevřít v České republice nové restaurace. Naším záměrem je vyhledávat vhodné a atraktivní lokality i v menších městech,“ uvedla manažerka McDonald’s pro externí komunikaci Lucia Poláčeková.