Fulnek - Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu ve Fulneku vydala k 65. výročí ukončení 2. světové války publikaci s názvem Medailonky statečných. Knihu vbrzku doprovodí i výstava.

Medailonky statečných vyšly v nákladu čtyř set kusů a jsou dostupné za 140 korun. | Foto: Deník/Adam Knesl

Jmenný seznam legionářů 1. světové války, účastníci odboje, vzpomínky, fotografická dokumentace, koncentrační tábory a další. To je jen malý výčet kapitol, které mohou čtenáři nalézti ve svazku s názvem Medailonky statečných. Publikace, v níž figurují rodáci z Fulneku a blízkých obcí, je průvodcem historickmi událostmi nejen Fulnecka očima obyčejných lidí, kteří se snažili změnit chod tehdejších událostí.

Josef Kubový a Václav Langer, autoři knihy, vycházeli z osobních dotazníků a materiálů členů Svazu protifašistických bojovníků. „Vyplňovali tenkrát všelijaké dotazníky o sobě, psali o tom, kde bojovali a ve kterém období, jaká vyznamenání dostali a tak dále. Z toho všeho jsem čerpal,“ sdělil jeden z autorů, Josef Kubový, a dodal, že svazek je určen především mladé generaci a lidem, kteří si na přímé účastníky války a odboje pamatují.

Již nyní jsou některé publikace mezi lidmi a podle Kubového jsou ohlasy z řad čtenářů pozitivní. „Ohlasy jsou dobré, protože občané ani o těch lidech nevěděli, co vlastně podnikali v době okupace nebo války. Jsou to zajímavé informace nejen pro místní. Co ještě oceňují, je to, že jsme tam dali koncentrační tábory, kde ti lidé, kteří jsou tam uvedeni, byli vězněni. Je tam seznam táborů, jejich charakteristika, kolik lidí tam zahynulo i mapka, jak jsou v Evropě rozmístěny,“ upřesnil Kubový.

Informace z knihy jsou o to cennější, že přímých účastníků odboje pomalu ale jistě ubývá. „Z těch žijících účastníků je to Vladislav Vaněček ze Stachovic, ten má sedmadevadesát roků, pak paní Ohnheiserová a Zdeňka Drábková, která je toho času velmi vážně nemocná a leží v nemocnici,“ posteskl si spoluautor.

Vydání Medailonků statečných bude od 30. dubna, na kdy je plánovaná vernisáž, doprovázet také výstava v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Návštěvníci zde budou moci zhlédnout například medaile a vyznamenání či dokumenty vojáků a partyzánů. „Říkal jsem paním ředitelkám z horní i dolní školy, že by měly využít té vystavy a poslat tam děti, aby viděly, co ti lidé vytrpěli, a co byli,“ připomněl Kubový.

Kniha je dostupná v městském informačním centru či v knihovně. Záštitu nad ní převzal starosta Fulneku Jiří Dener. „Cítím potřebu vyjádřit úctu těm, kteří položili životy, nebo se nějakým způsobem podíleli na osvobozování,“ sdělil na vysvětlenou Dener.