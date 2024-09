V České republice roste počet odkladů povinné školní docházky, přičemž většina z nich je udělována z důvodu školní nezralosti. Tento trend vyvolává řadu rozdílných názorů na to, co by mělo být skutečným důvodem pro odklad nástupu do školy. Téma odkladů řeší i poslanci a vzbuzuje otázku, zda by finální rozhodnutí mělo zůstat na rodičích, nebo by mělo být vázáno pouze na odborné posouzení.

Deník proto zpracoval sérii publicistických rozhovorů na téma odklad povinné školní docházky. Oslovil i Evu Tomančokovou z Ostravy, která se rozhodla pro odklad školní docházky u svého šestiletého syna narozeného v květnu 2018. Při nástupu do první třídy mu bude sedm let.

Kdo první navrhl odklad povinné školní docházky?

Poprvé odklad povinné školní docházky navrhla mateřská škola, ale téma odkladu jsme s manželem řešili celý školní rok před dubnovým zápisem. V březnu jsme se synem navštívili speciální školské poradenské zařízení v Zábřehu, kde psycholog synovi doporučil odložení nástupu do první třídy.

close info Zdroj: se souhlasem Evy Tomančokové zoom_in Maminka Eva Tomančoková poskytla svůj názor na odklad povinné školní docházky, který se týká i jejího syna.

Co pro vás znamenal návrh na odklad povinné školní docházky ze strany mateřské školy?

Z návrhu na odklad povinné školní docházky mám radost. Upřímně řečeno, vím, že syn na nástup do první třídy ještě není vývojově zralý, a chvíli mě tento návrh z mateřské školy trápil. Ve finále jsme s manželem dospěli k názoru, že jsme učinili správné rozhodnutí.

Od koho jste zjistili důležité informace spojené s odkladem povinné školní docházky – z mateřské školy, internetu, od kamarádů a rodiny?

Především z mateřské školy. Ujistili nás, že se nemusíme obávat o jeho vývoj a rozvoj. Chodí do smíšené třídy, kde jsou i mladší děti od tří let. Učitelky ve školce používají metodu dobrého startu, která je vhodná pro děti s odkladem. Příprava dětí na školu je ve školce důkladná a hodně se věnují předškolákům.

Jak vypadá z rodičovské perspektivy vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně?

Po příchodu do poradenského zařízení jsme absolvovali úvodní rozhovor. Poté syn zůstal v kanceláři s pracovníkem poradny a společně testovali různé úlohy. Například měl vyjmenovat dny v týdnu a zkoumali jeho logické myšlení pomocí cvičení na papíře, kde musel spojit obrázky, které k sobě patří. Bohužel to nedopadlo dobře. Po pětačtyřiceti minutách mě přizvali zpátky do kanceláře, ukázali mi výsledky a doporučili odklad.

Zmínila jste drobné nedostatky u syna. Týkaly se potíží v oblasti školní připravenosti a zralosti, nebo šlo o vážnější diagnózu?

Paní logopedka mi laicky vysvětlila, že když synovi řekne souvislou větu a on ji má zopakovat, občas vynechá jedno nebo dvě slova, protože se informace z uší plynule nepřenáší do mozku. Není to způsobeno žádnou vážnou zdravotní diagnózou nebo zpomalením, ale spíše jde o drobné nedostatky, které během roku postupně vypiluje.

Odklad povinné školní docházky musí doporučit školské poradenské zařízení a odborný lékař. Navštívili jste se synem dětského psychologa? Kdo vydal lékařské vyšetření s posouzením zralosti?

Se synem jsme absolvovali vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Druhé posouzení o odkladu povinné školní docházky vydala praktická lékařka bez vyšetření dětského psychologa.

Zúčastnil se syn zápisu do první třídy?

U zápisu jsme nebyli, protože syn je velmi lítostivý a bylo by pro něj náročné pochopit, že se zápisu zúčastnil, ale do školy nenastoupí. Obávali jsme se, že by se cítil hloupě a usoudil by, že ho škola nevzala, protože není dostatečně dobrý. Místo toho jsme vše zařídili přímo ve škole. Šli jsme za paní, která vyřizovala odklady, předali jí potřebné dokumenty a vše jsme s manželem vyřešili bez nutnosti, aby se syn zúčastnil zápisu do školy.

Ztráta motivace a sebevědomí, zabrzdění vývoje dítěte jsou stigmata pro odklad povinné školní docházky. Co si o takových předsudcích myslíte?

S předsudky jsme se také setkali. Bylo nám řečeno, že bychom ho měli poslat do školy, protože má správný věk pro nástup. Někteří lidé, včetně kamarádek, rozhodnutí o odkladu chápou, ale pro ostatní je odklad vnímán jako ztráta roku a nevýhoda. Nemyslím si, že odklad dítěti zabrzdí vývoj, ale naopak mu v rozvoji pomůže.

S rozhodnutím o odkladu jste spokojená, nebo ne?

Rozhodnutí odložit nástup do první třídy bylo jednoznačně správné. Ve škole by se trápil, protože je velmi dětský a rád si hraje. Představa, že by seděl pětačtyřicet minut ve školní lavici, je pro syna nepředstavitelná. Byl by to pro něj spíše stres než užitek.

Zůstalo v mateřské škole více dětí s odkladem?

Ve smíšené třídě zůstaly dvě děti s odkladem povinné školní docházky, syn a jedna dívka.

Rok s odloženým nástupem není rokem odpočinku. Jaké úlohy cvičíte se synem, aby byl připravený za rok odstartovat školní docházku bez vývojových nedostatků?

Se synem cvičíme základní znalosti ve speciálních sešitech, kde kreslí a spojuje obrázky. Také chodíme na logopedii, kde trénujeme výslovnost a stavbu vět. Paní učitelky ve školce se věnují oblastem, kde syn potřebuje zlepšení.

Neobáváte se, že za pár měsíců syn vyrovná potřebné dovednosti a zbytek školního roku stráveného v mateřské škole bude méně podnětný a ztratí období, ve kterém byl připravený nastoupit do základní školy?

Myslím si, že ne. Školka má skvěle vytvořený program pro děti a nikdo nechce ze školky odejít. Učitelky a asistentky se dětem opravdu věnují. Každé dítě dostává individuální péči a podporu, kterou potřebuje pro další rozvoj.

Poslanci zvažují omezení odkladů v případech konkrétní zdravotní diagnózy, nikoli pro vývojovou nezralost. Váš syn dostal odklad z důvodu školní nepřipravenosti. Kdo by měl rozhodnout o odkladu nástupu do první třídy?

Rozhodnutí by měli učinit rodiče a pedagogové z mateřské školky. Učitelky tráví s dětmi denně hodně času, a proto dobře znají jejich schopnosti a vědí, zda zvládnou nástup do základní školy.