NOVOJIČÍNSKO – Většina radnic vokrese odmítá, že by se na území měst vyskytovala jakákoliv diskriminace spotřebitelů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Sdružení obrany spotřebitelů společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium zprovoznilo speciální na začátku července telefonickou linku, na které mohou spotřebitelé sdělit své zkušenosti s diskriminací. Volat na tuto linku mohou lidé například kvůli účtování dvojích cen, zařazení na černou listinu spotřebitelů kvůli uplatnění práva z odpovědnosti za vady, maminky, které nechtějí pouštět skočárky do obchodů či zdravotně postižení občané, kteří se cítí být diskriminováni při poskytování zboží a služeb.

„Sdiskriminací spotřebitelů se vnaší společnosti lze setkat na mnoha místech. Nemohu proto tvrdit, že se našeho města netýká a ani to, že by byla nějakým způsobem rozvinuta. Osobně jsem se však na území města spřímou diskriminací nesetkal a na úřadě a v orgánech města jsme ji nemuseli řešit,“ naznačil starosta Studénky Ladislav Honusek stím, že způsoby „boje“ proti diskriminaci existují. „Základem však je výchova, vzájemná tolerance a porozumění. Každý však vnímá míru diskriminace individuálně. Co jednomu připadá „normální“ může být pro druhého diskriminující a opačně,“ dodal.

Také starostka Štramberka Věra Michnová má za to, že sdiskriminací se dá bojovat. „Se vším se dá bojovat. S každým zlem, jen nevíte, jak boj skončí.“ Podle Karla Glogara, vedoucího kanceláře starosty vOdrách, se dá sdiskriminací bojovat důsledným a statečným občanským postojem.

Pokud by se diskriminace vulicích měst okresu objevila, jsou prý úřady schopny se sní vypořádat. Alespoň ve Štramberku či Novém Jičíně. „Nastane-li vtéto oblasti „problém“ jsme připraveni potřebné obecně závazné vyhlášky vypracovat a přijmout,“ přislíbil novojičínský tajemník Tomáš Vindiš. To vBílovci by se ke stejnému kroku neuchýlili. „Obce mohou vydávat vyhlášky na základě zákonných zmocnění a ne pouze dle své úvahy. Domníváme se, že vpřípadě nutnosti změnit příslušnou legislativu není možné, aby toto činily jednotlivé obce nahodile, ale aby došlo ke změně zákonných předpisů vrámci celé České republiky,“ poznamenala starostka Sylva Kováčiková.