Výzkum, který zpracovává analytická agentura Datank, se zaměřuje na podnikatelské prostředí a na přístup veřejné správy. Posuzuje města a obce s rozšířenou působností – v Moravskoslezském kraji je jich 22. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS.

Město Odry se ve výzkumu Město pro byznys stabilně pohybují v nejvyšších patrech žebříčku pro Moravskoslezský kraj. Výjimkou byl rok 2018, kdy Odry skončily desáté. Předtím jedenkrát obsadily třetí příčku, jedenkrát druhou a čtyřikrát byly první. Úspěšné byly rovněž v celostátním žebříčku V roce 2012 obsadily šesté místo o dva roky později skončily celkově osmé.

Organizátoři výzkumu v hodnocení uvádějí, že za dlouhodobým úspěchem Oder stojí v každém případě přístup veřejné správy. „V tomto ohledu se sedmitisícové město má čím pochlubit. Celorepublikově vychází dobře v hodnocení podpory webových stránek z pohledu podnikatelů, kteří na nich naleznou rychle a přehledně vše potřebné. Podnikatele do města lákají také například příznivé ceny stavebních pozemků,“ stojí ve shrnujícím textu.

Starosta Oder Libor Helis byl výsledkem potěšen a uvedl, že na výsledcích se pravděpodobně projevuje snaha města o maximální vstřícnost vůči podnikatelům i obyvatelům města.

„Vážíme si tohoto ocenění, věříme objektivnímu vyhodnocování, protože jde také do života, a nejen do statistik,“ sdělil Libor Helis a poznamenal, že situace v podnikatelské sféře je v Odrách stabilní.

Připomněl, že se v posledních třech letech městu podařilo vybudovat novou průmyslovou zónu, kde jsou dva větší podniky.

„Takže Odry se úspěšně rozvíjejí, i když je v současné době hlad po pracovnících. V minulosti jsme se snažili o to, aby lidé z Oder a okolí nemuseli vyjíždět za prací a to se nám splnilo. Myslím si, že taková možnost zaměstnání bude pro naše občany velmi důležitá i do budoucna,“ dodal oderský starosta Libor Helis.

