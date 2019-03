Projekt Fitness hřiště představila na posledním zasedání zastupitelstva Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města, která uvedla, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, jehož cílem je mimo jiné podpora rozvoje základní a doprovodné infrastruktury a vybavenosti turistických tras. Pokud by zastupitelé odsouhlasili, aby město podalo žádost o dotaci, mohly by Odry získat na tento projekt až polovinu z uznatelných nákladů.

„Cílem projektu je vybudování venkovního fitness hřiště na pozemku v areálu oderského stadionu u tenisových kurtů, který vlastní město Odry a je aktuálně nevyužívaný. Zaměřili jsme se na cílovou skupinu senioři nad 60 let, která je preferována v rámci dotačního programu, a na cykloturisty, neboť podél pozemku vede frekventovaná cyklotrasa. Na pozemku bychom chtěli umístit jedenáct cvičebních prvků, a to na nově vybudovaném povrchu,“ sdělila Kamila Ambrožová.

Vedoucí odboru rozvoje města dodala, že součástí prostoru bude rovněž otevřený altánek s lavičkami a stojany na kolo. Na pozemku bude vyvedena elektrická přípojka s energetickým sloupkem se čtyřmi zásuvkami, který budou moci využít cyklisté s elektrokoly.

Celkové náklady jsou ve výši 1,68 milionu korun, zhruba polovinu by mohla tvořit zmíněná dotace. Starosta Oder Libor Helis ještě doplnil, že dotační titul je sice zaměřený na věkovou kategorii 60+, ale prvky mohou využít i další uživatelé. „Jestli si tam zacvičí někdo třicetiletý, nebude to problém,“ poznamenal Libor Helis.

Připomínku pak vznesla zastupitelka Eva Janošová, která upozornila, že poblíž jsou tenisové kurty a stroje mohou při cvičení rušit. „Pokud by se ukázalo, že to ruší, musela by se tam udělat nějaká protihluková bariéra,“ reagoval starosta.

Poté zastupitelé schválili podání žádosti o dataci, realizaci projektu „Fitness hřiště u cyklotrasy v Odrách“ i se zajištěním vlastních zdrojů na spolufinancování tohoto projektu.